Tsahal lance une opération de débroussaillage dans le nord de Gaza

L'armée israélienne a lancé une nouvelle opération visant à dégager plusieurs milliers de dunams de champs agricoles situés près de la frontière de Gaza, révèle la chaîne N12. Cette initiative survient après la diffusion par le Hamas de vidéos montrant des combattants embusqués dans la végétation dense, surgissant de tunnels pour attaquer les forces israéliennes. La méthode adoptée consiste à brûler systématiquement la végétation dans le nord de l'enclave palestinienne pour repérer les entrées de tunnels, les explosifs et les combattants cachés. "Cette opération de nettoyage nous permet de mieux détecter, à l'aide de drones et d'autres équipements sophistiqués, les combattants et les armements ennemis", a expliqué une source militaire.

L'opération a déjà permis de découvrir plusieurs entrées de galeries souterraines, dont l'une contenait diverses armes et documents de renseignement. Selon Tsahal, cette stratégie vise également à "garantir la sécurité des habitants des communautés frontalières en dégageant les zones dissimulées par la végétation". Cette initiative intervient après plusieurs affrontements meurtriers survenus récemment à Gaza. Si le premier mois de l'opération "Courage et Épée", déclenchée après l'effondrement du cessez-le-feu et le refus du Hamas d'accepter la proposition israélienne, n'avait pas connu d'accrochages majeurs, la situation a changé ces derniers jours.

Vendredi dernier, deux soldats israéliens, le combattant d'élite Neta Yitzhak Kahana et le capitaine Ido Woloch, ont été tués dans une embuscade à Shejaiya. L'opération d'évacuation, qui a duré près de deux heures, a été compliquée par des tirs de missiles antichars et de RPG dirigés contre les forces de secours israéliennes.