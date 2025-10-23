Tsahal mène un exercice d'envergure pour se préparer à contrer une éventuelle invasion du Hezbollah
Cette préparation militaire survient alors que les informations concernant le redressement du Hezbollah se multiplient.
Depuis la semaine dernière, l’armée israélienne lancé un vaste exercice d’entraînement aux combats défensifs le long de la frontière nord, anticipant une attaque du Hezbollah similaire à celle du 7 octobre. Parmi les scénarios, une simulation portait sur la défense de la ville de Nahariya contre une infiltration simultanée par air, terre et mer de centaines de terroristes cherchant à l'assiéger.
L’exercice incluait aussi la protection d'autres localités plus petites, d’installations militaires et d’avant-postes frontaliers. Mercredi soir, la manœuvre est passée à la phase offensive, avec des opérations simulées à l’intérieur du sud-Liban, notamment la prévention d’enlèvements de civils israéliens vers ce territoire.
Cette préparation militaire survient alors que les informations concernant le redressement du Hezbollah se multiplient. Selon le journal libanais Al-Diyar, l'organisation chiite, mieux préparée qu’en 2024, a déclaré être en mesure de riposter à toute attaque terrestre israélienne. Une source sécuritaire israélienne confirme une capacité accrue de l’organisation et la création par l'Etat hébreu d’une nouvelle « banque de cibles » grâce aux vols de drones récents sur Beyrouth.
Par ailleurs, des responsables européens estiment que le Hezbollah bénéficierait d’un soutien régional en cas de conflit, alors que les États-Unis tentent de peser sur le jeu d'influences au Moyen-Orient dans le cadre du plan Trump pour Gaza. Des discussions diplomatiques intensives se tiennent en coulisses, notamment autour du rôle de l’Arabie saoudite dans la gestion du dossier libanais.