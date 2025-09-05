Tsahal met en garde : le Hamas utilise des immeubles résidentiels comme bases militaires

Articles recommandés -

À la veille d’une nouvelle phase d’opérations élargies contre le Hamas dans la ville de Gaza, l’armée israélienne a averti que de nombreux immeubles résidentiels à plusieurs étages sont utilisés par l’organisation terroriste à des fins militaires.

Selon des renseignements recueillis par le Commandement Sud, le Hamas aurait installé des systèmes de surveillance, des caméras, des positions de snipers et des lanceurs de missiles antichars dans plusieurs bâtiments civils. Certains d’entre eux abriteraient même des centres de commandement et des postes de contrôle opérationnels, tandis qu’un réseau d’infrastructures souterraines adjacentes permettrait de tendre des embuscades aux forces israéliennes et de faciliter la fuite des combattants.

Un risque accru pour les civils à Gaza

Tsahal affirme également avoir identifié de nombreux engins explosifs placés à proximité de plusieurs bâtiments dans la bande de Gaza. Selon l’armée, ces dispositifs seraient destinés à être activés à distance grâce à des systèmes de détection installés sur les structures, afin de cibler les soldats israéliens lorsqu’ils approchent.

Face à ces menaces, l’armée prévoit de mener des frappes ciblées contre les infrastructures considérées comme une menace directe. Tsahal assure que des mesures seront prises pour limiter les risques pour la population civile, notamment par des avertissements préalables, l’utilisation d’armements de précision, une surveillance aérienne continue et le recours à des renseignements actualisés.

Tsahal appelle les habitants à éviter les zones de combat

L’armée israélienne accuse le Hamas de "cyniquement exploiter les infrastructures civiles", mettant ainsi en danger la population gazaouie. Dans son communiqué, Tsahal appelle les civils à éviter autant que possible les immeubles et les secteurs où des infrastructures terroristes ont été installées ou où des combats sont en cours.