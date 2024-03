Tsahal met en place une unité pour localiser d'éventuels tunnels terroristes en Judée-Samarie

L'armée israélienne s'inquiète de la possibilité de tunnels en Cisjordanie

Une équipe spéciale a été mise en place pour localiser d'éventuels tunnels offensifs en Judée-Samarie, semblables à ceux construits à Gaza, après que des habitants de Bat Hefer, près de Tulkarm, ont signalé des bruits de creusement près de leurs maisons.

L'armée israélienne a créé une équipe spéciale chargée de localiser d'éventuels tunnels offensifs en Judée-Samarie, similaires à ceux construits à Gaza. L'équipe, composée d'ingénieurs, de forces de renseignement et d'autres intervenants, a été mise en place après que des habitants de l'implantation de Bat Hefer, près de Tulkarem, ont signalé des bruits de creusement près de leurs maisons.

Au cours des mois qui ont suivi sa création, des preuves supplémentaires de puits et des soupçons de tunnels dans diverses zones de Judée-Samarie ont émergé. "Par le passé, nous avons déjà vu l'utilisation d'installations souterraines pour dissimuler et stocker des armes, et nous comprenons que les organisations terroristes tentent d'imiter certaines des méthodes de combat utilisées à Gaza. Cette question nous préoccupe grandement", a déclaré un responsable de la sécurité.

"La réponse principale est l'activité offensive qui est menée fréquemment, principalement dans les camps de réfugiés, non seulement pour arrêter les personnes recherchées, mais aussi pour scanner et cibler l'infrastructure terroriste dans ces zones", a-t-il ajouté.

L'un des premiers cas où Tsahal a rencontré des tunnels en Cisjordanie remonte à juillet 2023, dans le camp de réfugiés de Jénine, où un tunnel mesurant des dizaines de mètres a été découvert, reliant une mosquée à un appartement au cœur du camp de réfugiés, qui était utilisé par des terroristes comme cachette. Depuis lors, Tsahal opère dans les camps de réfugiés pour localiser les tunnels internes.

Jusqu'à présent, environ cinq puits ne menant pas à des tunnels ont été trouvés dans les camps de Jénine et de Nur al-Shams, dans le nord de la Samarie. Tsahal souligne que même si aucun tunnel n'a été trouvé pour le moment, il est difficile de l'exclure avec certitude après la découverte de tunnels aux frontières sud et nord.