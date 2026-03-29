Tsahal minimise la menace des Houthis et poursuit ses frappes contre l’Iran

Un haut responsable militaire israélien affirme que l’entrée en action des terroristes houthis du Yémen avait été anticipée dès le début du conflit avec l’Iran. Leur intervention tardive, près d’un mois après le début des hostilités, reflète les hésitations internes du mouvement, probablement sous l’influence de Téhéran, confronté à une pression croissante, a révélé cette source à Kan.

Malgré les tirs revendiqués par les Houthis en direction du sud d’Israël, l’armée israélienne cherche à relativiser leur impact. "Les Houthis sont une diversion. Nous ne nous laissons pas détourner et poursuivons nos opérations en Iran", a déclaré ce responsable, ajoutant qu’Israël décidera "du moment et des modalités" d’une éventuelle riposte, tout en promettant qu’ils "paieront le prix".

Dans la journée, les Houthis ont lancé un missile balistique, suivi quelques heures plus tard d’un missile de croisière, tous deux interceptés avec succès selon Tsahal. Aucune alerte n’a été déclenchée, conformément à la politique en vigueur.

Le porte-parole militaire des terroristes houthis, Yahya Saree, a revendiqué ces attaques, affirmant que son mouvement rejoint officiellement la guerre aux côtés de l’Iran et de ses alliés. Il a assuré que cette implication se poursuivra "jusqu’à la réalisation des objectifs" fixés.

La veille, Yahya Saree avait également mis en garde contre toute utilisation de la mer Rouge par Israël ou les États-Unis pour mener des frappes, tout en dénonçant l’intensification des opérations contre l’Iran et ses partenaires. Il a enfin averti des conséquences de mesures visant à renforcer le blocus du Yémen.