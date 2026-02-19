Tsahal : "Nous sommes prêts, aucune raison de céder à la panique"

L’armée israélienne se prépare à l’éventualité d’une frappe contre l’Iran, dans un contexte de tensions croissantes et de spéculations sur une possible décision américaine imminente. Selon des informations diffusées jeudi matin par la radio publique Kan, Israël serait informé à l’avance en cas de décision de Washington de lancer une opération militaire, mais le public ne serait pas mis au courant afin d’éviter toute fuite susceptible de compromettre le succès de l’opération.

D’après ces mêmes sources, des préparatifs opérationnels discrets seraient alors engagés, sur le modèle de précédentes opérations conduites dans la plus grande confidentialité.

Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effie Defrin, a toutefois tenu à tempérer l’emballement médiatique. "Des négociations sont en cours et l’armée est prête depuis longtemps à assurer une défense maximale. Si nous sommes attaqués, nous répondrons avec force. Il n’y a aucun changement dans l’évaluation de la situation. S’il devait y en avoir un, nous en informerions le public par les canaux officiels. Il n’y a pas lieu de céder à la panique", a-t-il déclaré.

Ces déclarations interviennent alors que CNN évoque la possibilité d’une action conjointe, si elle était approuvée par le président américain Donald Trump. En Israël, les responsables estiment que même en l’absence d’une implication directe de l’État hébreu dans une éventuelle opération américaine, l’Iran pourrait riposter en visant le territoire israélien.

Parallèlement, l’appareil sécuritaire israélien a renforcé son dispositif pour le mois du ramadan, avec un déploiement accru de forces en Judée-Samarie. La vigilance a également été renforcée à la frontière nord, en raison du risque d’escalade avec le Hezbollah. Les services d’urgence ont reçu l’instruction de se préparer à une possible détérioration simultanée sur plusieurs fronts.

A ce stade, le niveau d’alerte reste élevé, mais aucune modification des consignes à la population n’a été annoncée.

Selon des informations publiées la veille par Kan, un responsable israélien a indiqué que le pays se tient prêt face à la possibilité d’une frappe américaine prochaine contre l’Iran, tout en soulignant qu’aucune décision finale n’a encore été prise par le président Donald Trump. Des médias américains rapportent par ailleurs que de hauts responsables de la défense ont informé le président que l’armée américaine pourrait être prête à agir dès la fin de la semaine.

En toile de fond, la coordination entre Jérusalem et Washington s’intensifie, tandis que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région. Le président Trump a ordonné l’envoi de moyens supplémentaires vers les abords de l’Iran, dans le Golfe, au Moyen-Orient et jusqu’en Europe, dans ce qui apparaît comme l’un des déploiements américains les plus significatifs dans la région ces dernières années. Selon des analyses récentes, le porte-avions USS Ford, en route vers la zone, pourrait arriver plus tôt que prévu, dès le début de la semaine prochaine.