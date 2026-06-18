Tsahal publie la carte de la zone de sécurité au Liban

Tsahal a publié jeudi une carte officielle de la zone de sécurité dans laquelle ses forces opèrent au sud du Liban.

Selon l'armée israélienne, ce déploiement répond à des besoins opérationnels et s'étend jusqu'à environ 10 kilomètres à l'intérieur du territoire libanais.

La carte publiée par Tsahal montre que l'armée israélienne ne s'est pas récemment retirée de secteurs situés dans le sud du Liban.

Le porte-parole de Tsahal a également précisé que la zone de sécurité maritime constitue le prolongement de la zone terrestre et s'étend en mer selon un axe de 280 degrés, conformément aux décisions prises par l'échelon politique.

Cette formulation laisse entendre que Tsahal conserve une liberté d'action pour neutraliser les menaces, y compris au-delà de la zone de sécurité si nécessaire. Selon les évaluations actuelles, l'armée devrait toutefois éviter, à ce stade, de mener des frappes en profondeur au Liban ou dans la capitale, Beyrouth.

L'armée israélienne affirme que ses forces restent positionnées dans la zone d'opération définie au sud du Liban et continueront d'agir afin d'éliminer les menaces et de renforcer la défense des habitants du nord d'Israël.