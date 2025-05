Tsahal publie une enquête sur les combats au kibboutz Mefalsim le 7 octobre

L'armée israélienne a publié mardi l'enquête sur les combats menés le 7 octobre 2023 au kibboutz Mefalsim, au monument "Flèche noire" et au carrefour de Sha'ar HaNegev. L'équipe d'enquête a établi que Tsahal "a échoué dans sa mission de défense de Mefalsim et de ses environs". Cependant, il a été déterminé que "l'activité des forces terrestres et aériennes, en collaboration avec le responsable de la sécurité et l'équipe de garde, mérite d'être saluée et a stoppé les attaques terroristes". L'enquête a été menée sous la direction du général de brigade Arik Moyal.

L'enquête révèle que plus de 200 terroristes ont pénétré dans la zone en trois vagues principales et ont mené un massacre, des enlèvements, des pillages et d'autres crimes atroces. Dans la première vague, environ 100 terroristes ont pénétré, dans la deuxième vague environ 50, et dans la troisième vague environ 150 terroristes ont pénétré. Parmi eux, environ 30 sont entrés dans le kibboutz Mefalsim.

Les combattants des forces de sécurité qui ont lutté dans la zone ont sauvé de nombreuses vies et empêché l'enlèvement de nombreux civils vers la bande de Gaza. Dans les combats défensifs, treize membres des forces de sécurité sont tombés, dont six soldats de Tsahal, un combattant du Shin Bet et six combattants de la police des frontières. D'autres combattants et civils ont été blessés. Le sergent Ziv Dado, du bataillon 51 de la brigade Golani, est tombé sur l'axe de Sha'ar HaNegev, a été enlevé à Gaza et rendu pour l'enterrement en décembre 2023.

L'enquête n'inclut pas les combats héroïques qui se sont déroulés le long de l'axe 232 et dans les abris déployés le long de celui-ci, où 77 civils ont été assassinés. Les détails de ces événements seront présentés dans une enquête séparée qui sera publiée ultérieurement.

Situation initiale

La veille de l'attaque du 7 octobre, le bataillon 13 de la brigade Golani opérait dans le secteur. L'enquête révèle que les forces de la compagnie ont effectué une garde à l'aube et se sont déployées selon les exigences dans la zone "Flèche noire", conformément aux ordres et à l'évaluation de la situation connue à l'époque. Avec le déclenchement de la guerre, les terroristes du Hamas ont pénétré à bord de parapentes, de véhicules et à pied. En quelques minutes, le bataillon s'est retrouvé en infériorité numérique face à une attaque bien organisée.

Carrefour de Sha'ar HaNegev

06h30 : Une force d'environ 30 terroristes de la Nokhba a pénétré depuis Gaza et a commencé à avancer vers le kibboutz Mefalsim. En parallèle, environ 50 terroristes ont attaqué le carrefour de Sha'ar HaNegev et la zone "Flèche noire". Après environ 40 minutes, les terroristes se sont positionnés autour du pont ferroviaire pour tirer sur les véhicules passant sur la route. Ces tirs ont blessé et tué certains occupants des véhicules.

07h30 : Une force supplémentaire d'environ 80 terroristes a pénétré dans la zone. Certains d'entre eux ont tendu des embuscades aux véhicules dans le virage de la route, tirant notamment sur un véhicule de la police des frontières et blessant un combattant. Après environ 40 minutes, un avion de combat activé par la division de Gaza a attaqué les terroristes au carrefour.

08h17 : Une force de la police des frontières est arrivée au carrefour du nord et du sud, combattant plusieurs terroristes jusqu'à ce que le contrôle de la zone soit établi. Durant le combat, 6 combattants sont tombés.

08h30 : Une force de l'unité "Tzabar" est arrivée au carrefour et a pris la responsabilité de sa sécurisation.

Kibboutz Mefalsim

06h40 : Durant la nuit, les résidents avaient organisé un camping dans une oliveraie. Avec le début de l'attaque, le responsable de la sécurité du kibboutz a commencé les évacuations. Alors qu'il rentrait chez lui un quart d'heure plus tard, après avoir terminé l'évacuation, une silhouette suspecte lui a tiré dessus près de la porte du kibboutz. Suite à ces tirs, il a alerté l'équipe de garde.

07h10 : Un combat de résistance a commencé à la porte du kibboutz mené par cinq membres de l'équipe de garde. En parallèle, une tentative d'infiltration de terroristes par une porte arrière a eu lieu. Deux combattants qui se trouvaient dans le kibboutz pendant leurs congés ont été blessés lors d'un accrochage.

08h00 : Environ 30 terroristes ont pénétré dans le kibboutz par la porte principale. Ils sont entrés dans le complexe des travailleurs étrangers et ont enlevé 12 d'entre eux sur un tracteur.

09h25 : Une force de l'équipe de garde a réussi à stopper un groupe de 12 terroristes qui tentaient de pénétrer dans le kibboutz par le sud. En parallèle, une force de la police des frontières et du Shin Bet arrivée dans la localité a combattu les terroristes à l'entrée du kibboutz et a secouru les travailleurs étrangers qui avaient été enlevés.

10h00 : Une force de la police des frontières a commencé les fouilles dans la zone du kibboutz et le long de la route 232. Dans leur action, ils ont nettoyé le terrain et secouru des civils qui s'étaient échappés de la fête Nova.

À partir de l'après-midi et jusqu'aux heures du soir, l'évacuation autonome des résidents du kibboutz a commencé. Les forces ont fouillé le kibboutz jusqu'à 02h00 dans la nuit.

Virage de Mefalsim et monument "Flèche noire"

06h29 : Avec la pénétration des terroristes, l'équipe de combat mixte "Nazmit" est montée à une position dominante pour observer. Les combattants ont identifié environ 10 pick-ups et 5 motos. Ils ont tiré vers eux, sans succès. Quelques minutes plus tard, ils ont été appelés à avancer vers les kibboutzim Nahal Oz et Kfar Aza.

06h45 : Des terroristes ont pénétré par le monument "Flèche noire" en direction de Sderot et Mefalsim et ont déployé des embuscades sur la route 232.

09h45 : Une force du Maglan avec une force du génie militaire ont commencé à fouiller le long de l'axe 232 et ont éliminé des terroristes qui se cachaient.

10h30 : Des terroristes ont ouvert le feu au virage de Mefalsim sur une force de la police des frontières qui se dirigeait du kibboutz Mefalsim vers la zone "Re'im". Une force du Maglan est arrivée sur place et des tirs ont également été ouverts vers elle. Un commandant de compagnie du bataillon 931 qui avait sauté depuis la division de Judée-Samarie avec un véhicule blindé "Tigris" s'est interposé entre les terroristes et nos forces, ouvrant le feu. Une dizaine de terroristes ont été éliminés par les forces de Tsahal. Le commandant, le major Tal Grushka, a été blessé et est mort plus tard de ses blessures.

À partir de 10h44 : Des forces des unités Gideonites, police des frontières, Maglan, 931 et Yahalom sont arrivées dans la zone du monument, combattant et touchant de nombreux terroristes.

11h20 : Des dizaines de terroristes montés sur environ 10 véhicules sont arrivés au monument depuis la direction de la clôture. Des avions de l'armée de l'air ont effectué des frappes aériennes et fourni un large soutien de feu. Les frappes ont stoppé l'avancée des terroristes. Les combattants sur le terrain ont établi une défense à l'entrée du monument et ont continué à combattre.

Durant les trois jours suivants : Les combattants de Tsahal, de la police des frontières et du Shin Bet ont continué à fouiller le terrain et à rencontrer des terroristes. Le dernier accrochage dans cette zone a eu lieu le 10 octobre vers 17h00.

Principales conclusions de l'enquête

Tsahal a échoué dans sa mission de protéger le kibboutz Mefalsim et les résidents qui se déplaçaient dans la zone.

L'action déterminée du responsable de la sécurité du kibboutz avec l'équipe de garde et les forces de la police des frontières et du Shin Bet a empêché la tentative des terroristes d'enlever 12 travailleurs étrangers du kibboutz Mefalsim. De même, l'activité des forces de Tsahal dans la zone "Flèche noire" a stoppé l'avancée des terroristes et empêché une attaque supplémentaire.

La prise de contrôle du carrefour de Sha'ar HaNegev a permis le mouvement de forces pour aider dans les foyers de combat. L'avancée de la police des frontières vers le kibboutz Mefalsim a aidé à "renverser la situation". Jusqu'à leur arrivée, les membres de l'équipe de garde et les résidents du kibboutz ont agi avec détermination et ingéniosité pendant environ deux heures et ont stoppé l'attaque ennemie.

Les frappes aériennes par les chasseurs et hélicoptères de combat ont été efficaces et ont stoppé les attaques ennemies.

Le nettoyage de la zone a été effectué minutieusement, mais sans contrôle suffisant du mouvement des forces. De plus, des passages essentiels n'ont pas été capturés, notamment le carrefour de Sha'ar HaNegev.

Tsahal n'était pas préparé à un scénario d'infiltration massive comme celui qui s'est produit le 7 octobre. Le scénario de référence auquel les forces s'étaient entraînées concernait des infiltrations isolées et ponctuelles.