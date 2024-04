Tsahal quitte l'hôpital Al-Shifa de Gaza après avoir achevé son opération anti-terroriste

Deux semaines après le raid surprise sur l'hôpital Al-Shifa, et après l'élimination de hauts responsables du Hamas et du Jihad islamique et l'arrestation de centaines de terroristes, Tsahal s'est retiré du plus grand hôpital de la bande de Gaza. Sur les images du site, on pouvait voir des centaines de Gazaouis près des bâtiments détruits et partiellement brûlés. Le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas a déclaré que des chars et d'autres véhicules de Tsahal s'étaient retirés du complexe hospitalier de Gaza. Selon eux, des dizaines de corps ont été trouvés sur place. "L'armée s'est retirée de Shifa après avoir brûlé des bâtiments du complexe et les avoir rendus complètement inutilisables. Les dommages au complexe sont très importants", ont-ils affirmé.

Après que des centaines de soldats se soient retirés du complexe médical à la fin de l'opération de grande envergure, Tsahal a confirmé que "ses forces ainsi que celles du Shin Bet avaient achevé ce matin l'opération dans la zone de l'hôpital Shifa".

Des sources médicales à Gaza ont déclaré à la radio du Hamas que "les bâtiments du complexe de Shifa avaient été incendiés et mis hors service", ajoutant que "l'étendue de la destruction dans le complexe et les bâtiments environnants était très importante".

Au cours du raid, plus de 200 terroristes, dont des hauts responsables, ont été éliminés dans la zone de l'hôpital, et des centaines d'autres ont été arrêtés. Hier, Tsahal a annoncé que dans le service de maternité de l'hôpital, les forces israéliennes avaient découvert de nombreuses armes cachées dans les oreillers et les lits des patients, dans les plafonds et les murs du complexe. Des dizaines d'obus de mortier, des briques explosives, des fusils de sniper, des kalachnikovs, des pistolets, des engins explosifs, des chargeurs, des mortiers et d'autres munitions ont été également découverts dans le complexe.

Vendredi dernier, le chef d'état-major, le général Herzi Halevi, s'est rendu à Shifa. "Les réalisations sont très élevées, il y a ici la mise en œuvre d'une idée très impressionnante et un message très important - un hôpital n'est pas un endroit sûr pour les terroristes", a déclaré le chef d'état-major. "Dans cette opération, il n'y a pas un seul membre du personnel médical ni un seul patient qui ait été blessé, tandis que beaucoup de terroristes ont été tués ou capturés". Le 18 mars, Tsahal a mené un raid surprise sur l'hôpital dans le cadre d'une opération ciblée suite à des informations sur la présence de hauts responsables du Hamas dans la zone.