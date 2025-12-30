Tsahal reçoit l'ordre de suspendre certaines opérations militaires jusqu'au retour de Netanyahou des États-Unis

L'échelon politique israélien a ordonné à Tsahal de suspendre certaines opérations militaires jusqu'au retour du Premier ministre Benjamin Netanyahou de sa visite aux États-Unis, selon des informations diffusées lundi soir par le diffuseur public israélien Kan. Cette directive vise à éviter des "complications" indésirables pendant que Netanyahou se trouve en Floride pour rencontrer le président Donald Trump.

Netanyahou est arrivé dimanche soir aux États-Unis où il a rencontré lundi le président Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago. Pendant son absence, le ministre Yariv Levin assurera l'intérim, tandis que le ministre de la Défense Israël Katz aura autorité pour convoquer le cabinet de sécurité si nécessaire.

Bien que le Premier ministre doive séjourner environ cinq jours aux États-Unis, son agenda reste relativement limité avec quelques rendez-vous, notamment avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio qu'il a rencontré quelques heures avant son entrevue avec Donald Trump, et des personnalités du courant évangéliste.

Lors de leur seconde conférence de presse commune, tenue lundi soir dans la résidence floridienne de Donald Trump, le président américain et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont affiché une convergence politique et stratégique, sur fond de guerre à Gaza, de tensions régionales et de menaces iraniennes persistantes.

Donald Trump a salué une rencontre « extrêmement productive », affirmant qu’il existait « très peu de différences » entre Washington et Jérusalem sur les grands dossiers en cours. Un message renforcé par Benjamin Netanyahou, qui a souligné qu’Israël « n’a jamais eu d’ami comparable au président Trump à la Maison-Blanche », évoquant un partenariat « sans équivalent » dans l’histoire des relations bilatérales.