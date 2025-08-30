Gaza : Tsahal récupère le corps d'Idan Shtivi, assassiné le 7 octobre au Festival Nova

Articles recommandés -

Les forces de Tsahal et du Shin Bet ont récupéré le corps d'Idan Shtivi, 693 jours après son assassinat et son enlèvement vers la bande de Gaza.

Idan s'était rendu au festival Nova pour photographier ses amis qui se produisaient sur scène. Initialement classé comme otage vivant, la publication de sa mort n'a été autorisée que le 7 octobre 2024, au premier anniversaire de la guerre, révélant qu'il avait été tué dès le jour du massacre et que son corps avait été emporté à Gaza.

Selon le Forum des familles d'otages, Idan aimait la nature, la photographie et les animaux. Il était très attaché aux chiens et aux autres animaux, et devait commencer sa deuxième année d'études en développement durable et gouvernance à l'université Reichman. "Idan pensait toujours aux autres et se sacrifiait pour autrui", témoignent ses proches.

Le 7 octobre au petit matin, Idan était arrivé au festival Nova pour prendre des photos mais n'avait pas eu le temps d'entrer. Quand l'attaque a commencé, il a aidé un jeune homme et une jeune femme qu'il venait de rencontrer à fuir le site, un choix qui a finalement mené à son meurtre et son enlèvement.

Idan laisse derrière lui ses parents Eli et Dalit, trois frères et sa compagne Stav. Avec Ilan Weiss, ces récupérations rappellent que 48 otages demeurent à Gaza, dont probablement 26 corps.