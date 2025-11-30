Tsahal redoute que la FINUL ne dévoile des informations sensibles au Hezbollah

L’armée israélienne exprime une inquiétude croissante quant à la présence et aux pratiques de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) le long de la frontière nord. Selon une information révélée par la radio militaire Galei Tsahal, des unités de maintien de la paix e l'ONU ont récemment été observées en train de filmer et de documenter des zones proches des positions de Tsahal, une activité jugée problématique par plusieurs hauts responsables militaires.

Ces derniers craignent que ces images ne parviennent au Hezbollah et ne soient utilisées à des fins de renseignement, facilitant d’éventuelles attaques contre Israël. La méfiance envers la FINUL, déjà ancienne, s’est accentuée ces derniers mois sur fond de pressions internationales visant à désarmer le groupe terroriste chiite et d’une détérioration de la situation au Liban.

L’inquiétude de Tsahal a été renforcée par un incident récent : une note administrative de la FINUL, retrouvée par l’armée, y qualifiait l'État hébreu d’"ennemi israélien". L’expression a provoqué la colère de l’état-major. Mis en cause, l’organisme onusien a plaidé l’erreur, expliquant avoir repris une terminologie issue de documents de l’armée libanaise sans la corriger, avant de présenter ses excuses.

Un officier supérieur israélien, cité par Galei Tsahal, se montre sans équivoque : "la FINUL ne sert à rien. Ils ne contribuent en rien au désarmement du Hezbollah et entravent notre liberté d’action. Nous sommes très préoccupés par la possibilité que des images de nos forces soient transmises à l’organisation terroriste. Plus vite ils quitteront la région, mieux ce sera."