Tsahal renforce la préparation de ses réservistes avant l’opération "Chars de Gédéon II"

Articles recommandés -

L’armée israélienne se prépare activement au lancement de l’opération "Chars de Gédéon II", en mettant l’accent sur le renforcement de la préparation opérationnelle de ses forces de réserve, a annoncé mercredi le porte-parole de Tsahal.

Sous la direction de la Direction des forces terrestres, les réservistes mobilisés suivront dans les prochaines semaines une série d’entraînements intensifs. Ces exercices incluront des manœuvres de combat en zone urbaine et en terrain découvert, dans le but de renforcer leurs capacités opérationnelles, notamment en vue de futures missions dans la bande de Gaza.

Dans le cadre de cette montée en puissance, Tsahal a procédé à l’acquisition de nouveaux équipements et armements avancés, dont des drones tactiques destinés aux commandants de section et de compagnie. Ces outils doivent offrir une meilleure couverture opérationnelle et améliorer la coordination des unités sur le terrain.

L’unité de technologie et de logistique joue également un rôle central dans la préparation de l’opération : elle assure la fourniture d’équipements personnels, la maintenance des véhicules et blindés, la mise en place d’infrastructures adaptées ainsi que l’approvisionnement quotidien des forces déployées. Un soutien médical et psychologique spécifique est également prévu pour les soldats mobilisés.

Tsahal souligne que les forces de réserve constituent un pilier essentiel de la défense d’Israël et de la sécurité de ses citoyens. L’armée réaffirme sa volonté de les accompagner en permanence et de leur fournir les moyens nécessaires pour assurer la réussite des prochaines opérations.