Tsahal révèle l'utilisation actuelle de l'hôpital Shifa par le Hamas et le Jihad islamique comme base arrière

Selon les témoignages recueillis par l'Unité 504 de Tsahal, l'hôpital Shifa, situé dans la bande de Gaza, servirait de base arrière au Hamas et au Jihad islamique pour planifier et coordonner leurs attaques terroristes. Les terroristes interrogés affirment que "600 à 1 000 membres du Hamas se cachent dans l'hôpital".

Les infrastructures terroristes du Hamas seraient profondément intégrées au sein de l'hôpital, permettant ainsi aux hauts responsables de l'organisation de diriger leurs activités en toute discrétion. "Les agents sont présents dans tous les bâtiments, dispersés partout", a confié un terroriste du Jihad islamique lors de son interrogatoire.

"Les terroristes n'ont nulle part où se sentir en sécurité à part dans les hôpitaux, c'est pourquoi ils se trouvent dans les écoles ou des endroits similaires", a révélé un autre terroriste lors de son interrogatoire. Ces révélations mettent en lumière la stratégie du Hamas et du Jihad islamique, qui n'hésitent pas à utiliser des infrastructures civiles, telles qu'un hôpital, pour se protéger et poursuivre leur lutte armée contre Israël, a indiqué Tsahal. Cette pratique constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et met en danger la vie des patients et du personnel médical, a souligné l'armée.

"La communauté internationale est appelée à condamner fermement l'utilisation abusive des installations hospitalières par ces groupes terroristes, qui compromettent l'accès aux soins des populations civiles de Gaza", a ajouté Tsahal. L'armée israélienne a réaffirmé sa détermination à combattre le terrorisme, tout en s'efforçant de minimiser l'impact sur les civils, conformément aux principes du droit international.