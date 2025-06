Tsahal révèle le plan iranien pour la destruction d'Israël

À l'issue d'une nuit marquée par des succès impressionnants de l'armée de l'air, Tsahal a révélé vendredi matin "le plan iranien pour la destruction d'Israël". "La volonté de détruire l'État d'Israël est ancrée dans les principes du régime iranien extrémiste depuis ses débuts, et les dirigeants du régime le proclament publiquement", ont souligné les responsables militaires.

"Depuis des années, le régime iranien promeut le terrorisme direct et indirect contre l'État d'Israël par le développement d'armes nucléaires, le développement de missiles avancés à longue portée et d'ogives, ainsi que par le financement et la direction de proxies terroristes à travers le Moyen-Orient. Au cours des dernières années, et plus encore depuis le début de la guerre, la division du renseignement militaire a collecté et analysé de nombreux éléments d'intelligence qui indiquent un plan concret du régime iranien visant la destruction d'Israël", ont-ils ajouté.

https://x.com/i/web/status/1933401703061258537 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Articles recommandés -

Selon Tsahal, parallèlement aux efforts du régime iranien pour acquérir des armes nucléaires, le régime s'engage dans la production de dizaines de milliers de missiles et de drones, tout en développant des plans pour une attaque terrestre combinée depuis plusieurs théâtres simultanément. "De nombreux documents saisis pendant la guerre montrent la coordination entre le régime iranien et les dirigeants du Hamas et du Hezbollah, même après le 7 octobre, dans le cadre desquels le régime prévoit de les réarmer", ont-ils précisé.

Les responsables ont conclu : "L'État d'Israël n'avait pas d'autre choix - Tsahal a le devoir d'agir pour protéger les citoyens israéliens et nous continuerons à le faire". Rappelons qu'Israël a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi une attaque préventive contre l'Iran baptisée "Opération Lion Levant". Selon les rapports, des explosions ont été entendues à Téhéran et à Natanz, et Tsahal a confirmé l'élimination des trois commandants militaires les plus hauts gradés du régime iranien.

Par ailleurs, une source sécuritaire a rapporté qu'aux côtés des frappes aériennes, le Mossad a mené une série d'éliminations ciblés à Téhéran. Simultanément, le ministre de la Défense Israël Katz a immédiatement déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire israélien. L'espace aérien a été fermé. Selon les directives du commandement du front intérieur, il faut rester près des espaces protégés.