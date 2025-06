L'armée israélienne a révélé dimanche matin l'identité véritable du porte-parole de la Défense civile dans la bande de Gaza. Selon Tsahal, Mahmoud Zabar Tafesh Bassal est en réalité "un terroriste actif de l'organisation terroriste Hamas", d'après l'analyse de documents découverts lors d'opérations militaires dans l'enclave. "Le terroriste Bassal a servi comme porte-parole de la Défense civile pendant une période prolongée et abuse de son rôle en diffusant des informations fausses et non vérifiées aux médias internationaux, tout en attribuant faussement des crimes de guerre à Israël et en présentant des données fabriquées", a déclaré l'armée israélienne.

Tsahal souligne que ces informations "reçoivent une exposition médiatique mondiale et ont causé une distorsion sévère de la réalité sur le terrain". L'armée affirme que les documents récemment révélés "prouvent sans équivoque : Mahmoud Saber Tafesh Bassal est un terroriste de l'organisation terroriste Hamas qui, dans le cadre de son rôle, sert les objectifs de guerre psychologique et de propagande".

Cette révélation intervient dans un contexte où les bilans de victimes fournis par les autorités gazaouies sont régulièrement contestés par Israël. Le Hamas, qui contrôle Gaza depuis 2007, utilise fréquemment les institutions civiles pour ses opérations de communication. "Tsahal appelle les organes de presse à faire preuve de prudence concernant les informations non vérifiées publiées par l'organisation terroriste Hamas et, en particulier, par la Défense civile dans la bande de Gaza", a conclu l'armée.