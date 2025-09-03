Tsahal révolutionne sa stratégie à Gaza : les drones suicides deviennent l’arme principale contre le Hamas

Articles recommandés -

L’armée israélienne a annoncé mercredi une véritable révolution tactique dans ses opérations terrestres à Gaza : les drones suicides sont désormais responsables de la majorité des éliminations de terroristes du Hamas.

Le modèle phare, appelé "Atalef" ("chauve-souris" en hébreu), est désormais largement déployé au sein des forces terrestres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’appui traditionnel de l’armée de l’air. Cette évolution marque un changement majeur dans la conduite des opérations.

Désormais, chaque peloton de combat, composé d’une vingtaine de soldats, dispose de ses propres drones de surveillance et de collecte de renseignements. Certains sont spécifiquement utilisés pour inspecter les bâtiments à la recherche de pièges explosifs ou de tunnels du Hamas, tandis que d’autres permettent de repérer d’éventuelles embuscades en survolant les zones à risque avant l’avancée des troupes.

Avant le déclenchement de la guerre, l’utilisation de drones restait principalement du ressort de l’armée de l’air et, sur le terrain, limitée au niveau bataillon, soit environ 250 soldats. Aujourd’hui, Tsahal a démocratisé l’usage des drones jusqu’aux plus petites unités, renforçant ainsi l’autonomie tactique des forces au sol.

Selon des sources militaires, cette intégration massive des drones permet de réduire les pertes israéliennes, d’améliorer la précision des frappes et de neutraliser plus efficacement les terroristes du Hamas, tout en limitant les risques pour les troupes engagées dans les zones densément urbanisées de Gaza.