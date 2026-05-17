Tsahal s’entraîne à un scénario d’attaque surprise à la frontière jordanienne

Tsahal a mené un important exercice de préparation près de la mer Morte, dans la vallée du Jourdain, afin de tester sa réponse à une attaque surprise le long de la frontière orientale d’Israël.

L’exercice, baptisé « Soufre et Feu », s’est déroulé dans les secteurs des 96e et 80e divisions. Il visait à évaluer la capacité de l’armée à réagir rapidement à plusieurs scénarios complexes, notamment des infiltrations dans des localités, des menaces de drones et des attaques dans des zones civiles.

Des images diffusées par l’armée montrent des troupes opérant avec des hélicoptères et progressant dans un environnement urbain près d’Ein Bokek, zone hôtelière située au bord de la mer Morte. Des avions de chasse et des hélicoptères de combat ont aussi participé à l’exercice, avec des frappes simulées en délais très courts.

L’armée de l’air a également testé le déploiement de forces spéciales par voie aérienne pour intervenir rapidement dans des incidents complexes, dont une simulation d’infiltration terroriste dans un hôtel de la région.

Le chef d’état-major, Eyal Zamir, a suivi l’exercice aux côtés de hauts responsables militaires, dont le commandant des forces terrestres, Nadav Lotan, et le commandant du Commandement central, Avi Bluth.

Selon Eyal Zamir, l’une des principales leçons du massacre du 7 octobre est la nécessité de maintenir un haut niveau de préparation face à une attaque surprise sur les frontières. Il a souligné l’importance de forces capables d’arriver très vite sur les lieux d’une attaque afin de contenir l’incident dès ses premières minutes.

Cet exercice intervient alors qu’Israël renforce sa vigilance sur l’ensemble de ses frontières. Si la Jordanie n’est pas considérée comme une menace, l’armée suit de près les risques liés aux milices irakiennes soutenues par l’Iran, ainsi que les tentatives de contrebande d’armes, notamment par drones.