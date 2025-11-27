Tsahal se prépare à créer la "nouvelle Gaza" à Rafah, sans le Hamas

L'armée israélienne se prépare à déployer des engins lourds à Rafah pour entreprendre un vaste déblaiement des décombres dans le but d'établir une nouvelle zone humanitaire, a rapporté Kan mercredi soir. Cette initiative fait suite aux pressions américaines sur Israël pour qu'il se prépare à la phase suivante du plan Trump visant à mettre fin à la guerre.

L'objectif de cette opération est de préparer le terrain pour l'établissement d'une nouvelle zone humanitaire, qui accueillera des milliers de Palestiniens et devra être "nettoyée" de toute présence du Hamas. Les responsables sécuritaires israéliens ont informé de ce projet les milices armées qui opèrent en coordination avec Israël.

Par la suite, selon le plan américain, une force militaire étrangère devrait intervenir sur place. Il s'agit d'une zone sous contrôle israélien qui sera appelée "nouvelle Gaza". À ce stade, les pays qui ont accepté d'envoyer leurs soldats dans la bande de Gaza ne sont pas disposés à opérer dans les zones contrôlées par le Hamas.

Ces derniers jours, les forces de Tsahal ont commencé à évacuer les gravats dans la région de Rafah et à couler du béton dans les tunnels afin de préparer le terrain pour la phase suivante. Les autorités israéliennes estiment que même si aucun progrès n'est réalisé vers l'étape suivante de l'accord en raison du refus du Hamas de se démilitariser, les opérations sur le terrain servent l'intérêt israélien de détruire les infrastructures terroristes.