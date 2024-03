Tsahal se prépare à une bataille juridique au lendemain de la guerre

L'armée israélienne se prépare à une guerre juridique internationale sans précédent dès que la bande de Gaza sera ouverte aux journalistes étrangers et aux organisations de défense des droits de l'homme, qui seront exposés à l'ampleur des destructions et des dommages causés à la population palestinienne. En prévision de de cette bataille, des dizaines d'avocats ont été récemment recrutés au sein du parquet militaire, et le département de droit international de Tsahal s'est développé pour devenir une division.

Une des premières mesures prises par les responsables de la défense pour faire face à la bataille juridique contre Tsahal et l’État qui aura lieu dès la fin des combats à Gaza, est la remise d’une lettre d’engagement d'Israël aux États-Unis de ne pas violer les lois de la guerre et de n’utiliser que des armes conventionnelles fournies par Washington. Tsahal craint non seulement que les conséquences de la guerre ne mettent ses soldats en danger à l’étranger mais surtout que sa légitimité et le droit d’Israël à se défendre ne soient limités par la communauté internationale à l’avenir.

"La pression juridique internationale contre Israël a commencé de manière progressive avant même la guerre, lorsque la Cour internationale de Justice a mené une enquête contre Israël dès 2019 et déclarant en 2021 être compétente pour le faire", a expliqué Tsahal. Depuis le premier jour de la guerre, des représentants du parquet militaire accompagnent chaque action de Tsahal dans la bande de Gaza afin de préparer des dossiers contenant les preuves incriminantes qui justifient les opérations contre les terroristes.

Après l’ouverture de Gaza aux médias étrangers, si la Cour internationale de Justice reçoit la preuve que des sites civils ont été détruits sans justification opérationnelle, des mandats d'arrêt internationaux pourraient être émis contre des soldats, des officiers et des hauts responsables israéliens. Déjà aujourd'hui, l'Afrique du Sud a annoncé que tout soldat de Tsahal qui est né dans le pays et arrive là-bas sera arrêté. Des organisations pro-palestiniennes en Europe ont déjà dressé des listes noires de centaines de soldats et d'officiers israéliens ayant combattu à Gaza.