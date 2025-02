Tsahal se retire du Liban-Sud, tout en maintenant cinq positions stratégiques clés

L'armée israélienne a achevé aujourd'hui une phase significative de son opération au Sud-Liban, marquant la fin de la période de mise en œuvre du cessez-le-feu et le retrait partiel des forces combattantes. Après environ deux mois et demi d'opérations militaires intensives, Tsahal a terminé sa phase de manœuvre terrestre au Sud-Liban, tout en maintenant une présence militaire dans cinq avant-postes stratégiques. Dans la nuit de lundi à mardi, Tsahal s'est retirée de plusieurs villages et villes du Sud-Liban où elle était stationnée ces derniers mois, laissant place à l'armée libanaise. Dans les dernières heures de l'opération, les forces ont localisé et détruit une infrastructure souterraine significative de la force Radwan du Hezbollah. "Il s'agit d'un système complexe de tunnels s'étendant sur des dizaines de mètres, comprenant des chambres de séjour et des équipements de combat avancés", a précisé l'armée.

L'armée libanaise a commencé à prendre position dans les zones évacuées, où elle sera chargée de faire respecter la résolution 1701 de l'ONU de 2006, qui stipule l'éloignement du Hezbollah au nord du fleuve Litani. "Nous sommes déterminés à regarder vers l'avant et à ne pas permettre l'accumulation d'infrastructures et d'armements, et certainement pas à laisser le Hezbollah reconstruire une capacité offensive", a affirmé un responsable militaire israélien. La menace persiste néanmoins. Jeudi dernier, les forces israéliennes ont découvert une voiture piégée contenant plusieurs centaines de kilos d'explosifs près de la frontière, que le Hezbollah prévoyait d'utiliser avant le cessez-le-feu.

Les services de renseignement israéliens observent également une augmentation des tentatives de surveillance par drones. "Le Hezbollah cherche à collecter des informations et à observer la nouvelle ligne frontalière que nous avons établie", explique une source militaire. Au cours des deux dernières semaines, trois drones de reconnaissance ont pénétré l'espace aérien israélien depuis le Liban.

La présence militaire israélienne le long de la frontière a été triplée par rapport à la période précédant le conflit. Les habitants qui doivent regagner leurs foyers d'ici deux semaines découvriront de nouvelles positions militaires établies pour leur protection. Les autorités maintiennent la date du 1er mars pour le retour des populations évacuées, y compris à Metula, ville fortement endommagée par les tirs du Hezbollah.