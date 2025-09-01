Tsahal va déployer des réservistes spécialistes des otages pour accompagner l'offensive sur Gaza-ville

Articles recommandés -

L'armée israélienne se prépare à une opération d'envergure dans la ville de Gaza en intégrant une nouvelle dimension stratégique : des réservistes expérimentés du commandement des otages et disparus, dirigé par le général de réserve Nitzan Alon, accompagneront directement les commandants sur le terrain.

Conseil en temps réel

Cette initiative marque un tournant tactique. Contrairement aux précédentes missions où ces spécialistes restaient cantonnés aux postes de commandement avancés, ils participeront désormais aux opérations de combat aux côtés des états-majors de division et de brigade. Leur mission : fournir expertise et conseils en temps réel concernant la situation des otages, armés des informations les plus récentes.

Cette décision reflète les préoccupations exprimées par le chef d'état-major Eyal Zamir, notamment lors des discussions au cabinet de sécurité, quant aux risques que l'offensive pourrait faire peser sur les captifs. L'armée souhaite ainsi s'assurer qu'une expertise spécialisée guide chaque décision opérationnelle.

Appel des familles

Parallèlement, les familles d'otages ont multiplié les démarches auprès de la hiérarchie militaire pour transmettre un message sans équivoque : même si une opportunité de sauvetage se présente, aucune opération militaire ne doit être tentée pour libérer leurs proches.

Les familles invoquent un risque trop élevé d'exécution de leurs proches en cas d'intervention armée, privilégiant résolument la voie négociée. Leurs représentants ont élargi le cercle de leurs interlocuteurs militaires, citant les propres déclarations du chef d'état-major selon lesquelles la prise de contrôle de Gaza exposerait dangereusement la vie des otages.

Cette tension entre impératifs militaires et préoccupations humanitaires illustre la complexité des choix stratégiques auxquels fait face Israël dans cette guerre asymétrique.