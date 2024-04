UE : l'Allemagne et l'Autriche s'opposent à Josep Borrell sur la question de la guerre à Gaza

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le chancelier autrichien Karl Nehammer se sont confrontés au Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, après que ce dernier a critiqué Israël ces derniers mois concernant la guerre à Gaza, a rapporté mardi le site Politico.

D'après deux sources proches des détails de la conversation, le message transmis par les deux dirigeants à Borrell était le suivant : "Vous ne parlez pas au nom de l'Allemagne et de l'Autriche en ce qui concerne Gaza". Cela, malgré le fait que Scholz et Nehammer se soient tous deux publiquement exprimés en faveur d'un cessez-le-feu. Une des sources a souligné que le ton employé par les deux dirigeants était direct et que l'échange a eu lieu en présence d'autres leaders européens.

Des sources supplémentaires au sein de l'UE ont indiqué que les relations entre l'Allemagne et Borrell s'étaient détériorées depuis que ce dernier s'était abstenu de réagir aux accusations du ministre russe des Affaires étrangères concernant l'ancien leader de l'opposition Navalny en 2021. En outre, l'Autriche a adopté une position clairement pro-israélienne depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.

Le mois dernier, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avait vivement critiqué la politique d'Israël et sa gestion de la guerre. Lors d'une réunion à Bruxelles consacrée à l'envoi d'aide humanitaire à Gaza, Borrell avait déclaré : "Nous ne sommes plus au bord de la famine à Gaza, nous sommes dans une situation de famine qui touche des milliers de personnes". Le haut responsable européen avait ajouté que "c'est inacceptable. La famine est utilisée comme une arme de guerre. Israël encourage la famine".