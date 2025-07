"Un accord sur les otages possible dans les prochains jours", selon un responsable politique israélien

Articles recommandés -

Un responsable politique israélien de haut niveau s'est montré optimiste mardi soir quant aux perspectives d'un accord sur les otages, déclarant qu'il était possible de parvenir à un accord "dans les prochains jours" grâce aux efforts diplomatiques en cours.

Coordination totale entre Netanyahou et Trump

Le responsable a souligné qu'il existe une "coordination totale et absolue entre le Premier ministre Netanyahou et le président Trump, y compris sur la question de l'accord sur les otages". Cette coordination s'est matérialisée par deux réunions importantes de Netanyahou à Washington : une première rencontre de deux heures avec l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, consacrée aux négociations sur Gaza, puis une seconde réunion séparée de même durée avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio.

Négociations en cours malgré les obstacles

Bien que le Hamas ait rejeté la dernière proposition qatarie, les écarts restent "minimes" et les négociations se poursuivent, selon cette source. "Cela pourrait prendre plus de quelques jours", a-t-elle nuancé, tout en soulignant qu'un élément central de l'accord pour Israël doit être de retirer au Hamas l'autorité de distribuer l'aide humanitaire à Gaza.

"Gaza sans Hamas" : la condition de fin de guerre

Concernant la fin de la guerre à Gaza, la position du Premier ministre israélien reste claire : "La fin, c'est Gaza sans Hamas". Interrogé sur qui pourrait gouverner le territoire palestinien après la guerre, le responsable a répondu : "Peut-être qu'Israël gouvernera Gaza pendant une certaine période. Le Premier ministre n'en a pas peur."

Tensions internes sur la gestion militaire

Le responsable a également abordé les tensions récentes entre des ministres et le chef d'état-major Eyal Zamir concernant la gestion des opérations à Gaza et la distribution de l'aide, tensions qui ont émergé lors des dernières réunions du cabinet. "Le Premier ministre a confiance dans la gestion d'Eyal Zamir. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas de critiques, mais il espère que les ministres exprimeront leurs positions de manière plus respectueuse."

Coordination sans précédent avec les États-Unis sur l'Iran

Sur le dossier iranien, le responsable a insisté sur la coordination totale avec le président Trump. "Israël veut préserver les acquis face à l'Iran - le retrait du matériel nucléaire et l'arrêt de l'enrichissement. Comment fait-on cela ? Par des bombes en garantie", a-t-il déclaré.

Il a souligné que le niveau de coordination avec les États-Unis était "sans précédent" : "Il n'y a jamais eu une telle coordination, une telle confiance entre les deux pays. La façon dont nous avons agi ensemble a élevé la coordination à un niveau complètement nouveau."

Liberté d'action maintenue contre l'Iran

Le responsable a précisé qu'aucun veto américain n'avait été imposé concernant une éventuelle élimination du Guide suprême iranien Ali Khamenei, et qu'Israël n'avait pas besoin de demander le feu vert américain pour frapper l'Iran.

Il a noté de manière symbolique qu'en entrant à la Maison Blanche, le président Trump avait placé une photo du président Harry Truman, celui qui avait ordonné les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. "Trump s'est mobilisé pour combattre aux côtés d'Israël, et cela a changé la perception à son égard dans le monde entier."

Changements régionaux en perspective

Le responsable a évoqué les possibles changements régionaux suite aux frappes israéliennes en Iran, notamment en Syrie et au Liban, tout en avertissant qu'il était "trop tôt pour parler d'accords quelconques". Il a souligné qu'Israël s'opposait fermement à la possibilité que la Turquie établisse des bases militaires en Syrie.

Le procès Netanyahu selon Trump

Enfin, concernant le récent tweet de Trump au sujet du procès de Netanyahou, le responsable a révélé : "Dans chaque conversation avec le Premier ministre, Trump soulève le sujet de sa propre initiative. Le procès s'est effondré."