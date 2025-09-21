Un an après le lancement de l'opération "Flèches du Nord" au Liban, Tsahal publie un bilan détaillé

Articles recommandés -

Un an après le lancement de l'opération "Flèches du Nord" au Liban, Tsahal a publié dimanche de nouvelles images et un bilan détaillé de cette offensive qui avait débuté le 23 septembre 2024. Les chiffres révèlent l'ampleur des opérations menées contre le Hezbollah.

Selon les données israéliennes, 2 500 terroristes du Hezbollah ont été éliminés avec "un haut niveau de certitude". L'armée revendique également la destruction de 1 500 infrastructures terroristes offensives, 160 quartiers généraux militaires et 150 dépôts d'armes et de munitions. Au total, 121 000 équipements de communication, informatiques et électroniques auraient été détruits ou saisis.

Des opérations qui se poursuivent après le cessez-le-feu

L'offensive a mobilisé d'importants moyens : 25 000 heures d'opérations navales, 14 000 décollages pour des frappes au Liban et 11 000 heures de vol d'avions de chasse. Parmi les cibles neutralisées figurent 63 commandants de section, 27 commandants de compagnie, 24 commandants de brigade et 4 commandants de division du Hezbollah.

Même après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les forces israéliennes ont continué leurs opérations, éliminant environ 300 terroristes supplémentaires et menant plus de 300 frappes contre des installations où des violations du cessez-le-feu par le Hezbollah.

Un retour des habitants du nord encore partiel

La question du retour des résidents du nord d'Israël reste problématique. Alors que le comité national "Tnufa Nord" avait publié des chiffres de retour, les conseils locaux contestent ces données, les jugeant trop optimistes.

David Azoulay, maire de Metulla, a confié à i24NEWS que selon ses données, seulement 38% des habitants sont revenus, contre 48% annoncés officiellement. "Je serais heureux du retour de tous les habitants de Metulla après la guerre, mais connaissant la population et la situation sur le terrain aujourd'hui, la plupart finiront par revenir", a-t-il déclaré.

Le maire a également critiqué l'action gouvernementale : "Il n'y a pas vraiment de processus authentique de reconstruction du Nord, et je le dis depuis longtemps à mes collègues maires et aux responsables gouvernementaux."