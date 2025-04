Un an et demi depuis le 7 octobre : manifestations pour le retour des otages devant les domiciles des responsables israéliens

Des représentants des familles des otages manifestent ce lundi devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem, pour marquer les un an et demi depuis le massacre du 7 octobre. Les familles se sont rassemblées à 6h29 et ont énuméré les noms des 59 otages toujours détenus par le Hamas, pour rappeler qu'il n'y a pas de sujet plus urgent que leur retour. Les rassemblements ont eu lieu dans plus d'une dizaine de lieux à travers le pays, devant les domiciles des ministres et des décideurs israéliens. A noter que le Premier ministre Benjamin Netanyahou séjourne actuellement à Washington, où il rencontrera le président des États-Unis Donald Trump mardi.

Selon le Forum des familles des otages, le rassemblement devant la résidence de Netanyahou a débuté par l'énumération des noms de tous les otages encore détenus dans la bande de Gaza. Une prière a également été dite et des enregistrements de témoignages d'ex-otages libérés ont été diffusés. Devant les domiciles des hauts responsables de la coalition, des pancartes "L'histoire se souviendra" ont été accrochées et les manifestants ont appelé les décideurs à surmonter tous les défis et à parvenir à un accord qui permettrait le retour immédiat de tous les otages, en une seule étape immédiate.

Courtesy of the family

Erez Adar, l'oncle de Tamir Adar, tué le 7 octobre et dont la dépouille est toujours retenue à Gaza, a déclaré : "Je suis ici aujourd'hui car nous sommes dans une impasse. 59 personnes sont en enfer, et il n'y a aucune fin en vue. 59 personnes qui devraient être le sujet le plus brûlant en Israël ont été reléguées au second plan. Nous sommes en colère, nous appelons d'ici le Premier ministre - d'abord les otages. Tous. En une seule fois. C'est le sujet le plus important à l'ordre du jour. Nous devons tous les ramener, les vivants pour leur réhabilitation et les morts pour leur sépulture, afin qu'il y ait une chance d'un avenir meilleur ici."

Hostage and Missing Families Forum

"Un an et demi depuis le 7 octobre, et il y a un sentiment difficile et lourd comme si le retour de nos proches était relégué au second plan. 59 otages ne sont pas encore rentrés en Israël - les vivants pour leur réhabilitation et les morts pour leur sépulture", a quant à elle renchéri Varda Ben Baruch, la grand-mère d'Edan Alexander, soldat israélo-américain kidnappé le 7 octobre. "Nous nous tenons ici devant la maison du Premier ministre et nous nous adressons à vous - 'À chaque génération, chacun doit se voir comme s'il était lui-même sorti d'Égypte'. Nous disons cela dans la Haggadah de Pessah. Maintenant, c'est votre moment de vérité. Vous êtes aux États-Unis et vous devez vous asseoir là-bas avec le président Trump et conclure un accord pour que tous rentrent à la maison. Nous l'attendons."

Courtesy of the family

Gil Dikman, le cousin de Carmel Gat, kidnappée au kibboutz Beeri avant d'être assassinée en captivité en août 2024, a ajouté : "41 otages ont été assassinés en captivité. Nous entendons le ministre de la Défense dire que 'selon notre vision, nous ne mettons pas en danger les otages'. Ministre de la Défense Katz - nous sommes un témoignage vivant du danger de mort qui menace les otages - les vivants et les morts pourraient être perdus si vous n'agissez pas maintenant." Dikman s'est également adressé à Trump en anglais : "President Trump - Please. It's been a year and a half" (Président Trump - S'il vous plaît. Cela fait un an et demi), et a ajouté qu'"il n'y a qu'un seul mot qu'on peut crier maintenant : assez. Assez de ce cauchemar."