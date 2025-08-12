Un ancien cadre de l'Autorité palestinienne confie qu'il pourrait être nommé gouverneur de la bande de Gaza

Articles recommandés -

Samir Hulileh, ancien haut responsable de l'Autorité palestinienne et homme d'affaires influent, a confirmé mardi à l'agence de presse palestinienne Ma'an qu'il pourrait être nommé gouverneur de la bande de Gaza. "Une telle proposition est sur la table depuis un an et demi", a-t-il déclaré.

Selon ses explications, le plan prévoit un cessez-le-feu, le retrait de Tsahal de la bande de Gaza, le déploiement de forces arabes sous supervision américaine, et la gestion de Gaza par un comité de la Ligue arabe comprenant l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Autorité palestinienne et le Qatar. Il a précisé que le Hamas avait également exprimé un accord de principe à cette initiative.

Cependant, l'agence de presse palestinienne officielle Wafa a publié un démenti catégorique de la part d'un responsable de l'Autorité palestinienne. Cette source a clarifié qu'aucun accord n'avait été conclu concernant la nomination d'une personnalité palestinienne pour gérer la bande de Gaza, et que seul l'État de Palestine - par le biais du gouvernement ou d'un comité agréé dirigé par un ministre - était habilité à le faire. Toute autre initiative constituerait une "déviation de la ligne nationale" et servirait les efforts israéliens pour séparer Gaza de la Cisjordanie.

https://x.com/i/web/status/1955230881007710333 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Né au Koweït en 1957, Samir Hulileh figure parmi les hommes d'affaires les plus éminents de la scène palestinienne. Il occupe le poste de PDG de la Société palestinienne de développement et d'investissement (PADICO) et représente l'entreprise dans les conseils d'administration de nombreuses filiales, notamment le groupe de médias palestinien, la Bourse palestinienne et diverses sociétés immobilières et hypothécaires.

Son parcours professionnel inclut des postes importants au sein de l'Autorité palestinienne, comme secrétaire du Conseil des ministres en 2006 et assistant sous-ministre à l'Économie et au Commerce entre 1994 et 1997. Titulaire d'un master en économie de l'Université américaine de Beyrouth, il est reconnu pour ses efforts de promotion du développement économique palestinien.

Récemment, Samir Hulileh a mis en garde contre l'aggravation de la crise financière de l'Autorité palestinienne, pointant l'occupation israélienne comme facteur principal tout en soulignant le besoin urgent de réformes internes, notamment concernant les salaires gouvernementaux qui représentent la moitié des dépenses publiques.