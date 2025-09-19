Un autre dirigeant du Hamas visé dans la frappe à Doha réapparaît et profère des menaces contre les otages

Articles recommandés -

Le Hamas a lancé jeudi un ultimatum à Israël, déclarant dans un communiqué que toute invasion de la ville de Gaza par l'armée israélienne signifierait qu'aucun otage ne serait rendu, "mort ou vivant".

"Vos prisonniers sont répartis dans les quartiers de la ville de Gaza, et nous ne nous inquiéterons plus pour leur vie tant que Netanyahou aura décidé de les tuer", ont affirmé les Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, selon CNN. L'organisation a affirmé : "Le début de cette opération criminelle et son expansion signifient que vous ne recevrez aucun prisonnier, ni vivant ni mort, et que leur sort sera le même que celui de Ron Arad."

Cette déclaration fait directement référence à l'officier de l'armée de l'air israélienne Ron Arad, kidnappé au Liban en 1986. Malgré de nombreuses tentatives pour obtenir sa libération, Arad est resté en captivité et Israël a officiellement déclaré en 2016 qu'il était mort en captivité en 1988.

Un communiqué ultérieur du Hamas a renchéri avec une menace directe : "Gaza sera un cimetière pour vos soldats."

Bassem Naim, haut responsable du bureau politique du Hamas récemment visé par la frappe israélienne à Doha, est apparu jeudi pour la première fois depuis l'attaque à la télévision qatarie. Dans une interview accordée à Al Araby, il a averti que toute offensive terrestre israélienne dans la ville de Gaza rencontrerait "une résistance farouche".

"La mort et la destruction que l'ennemi tente de semer dans les rues de Gaza s'abattront également sur ses soldats", a-t-il déclaré, ajoutant : "Quiconque porte atteinte à notre peuple par une opération dans la ville de Gaza portera également atteinte à ses prisonniers, vivants comme morts."

Naim a également accusé Israël d'utiliser les négociations comme paravent : "Israël a trompé tout le monde, en prétendant s'engager dans des négociations pour masquer ses crimes."

L'aveu d'Israël sur la localisation des otages

Ces menaces interviennent alors que des responsables de la sécurité israélienne ont informé les familles d'otages qu'ils ne disposaient pas d'informations précises sur leur localisation actuelle, selon une information publiée par N12 mercredi soir.

Cet aveu contraste avec les assurances publiques récentes des dirigeants politiques et militaires, qui affirmaient mener la campagne militaire à Gaza avec prudence dans les zones soupçonnées d'abriter des otages. Un haut responsable de la défense a reconnu lors de cette réunion privée que l'armée "ne pouvait pas confirmer où se trouvaient les otages".