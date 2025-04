Nir Yitzhak : l'héroïsme des habitants a limité l'ampleur du massacre du 7 octobre

L'enquête militaire sur l'attaque du kibboutz Nir Yitzhak lors du 7 octobre 2023 révèle un contraste saisissant entre l'échec des forces armées et le courage extraordinaire des résidents. Environ 90 terroristes ont pénétré dans le kibboutz en trois vagues, causant la mort de neuf personnes. L'examen détaillé, présenté hier aux habitants, démontre comment un seul char posté en position stratégique a éliminé plus de 100 assaillants avant d'être touché, faute de munitions. Parallèlement, l'unité d'intervention locale s'est battue avec acharnement contre des forces largement supérieures. "Le kibboutz a été abandonné. Nos membres d'intervention étaient en première ligne – sans soutien, sans assistance, face à des dizaines de terroristes. Ils ont défendu le kibboutz de leurs corps – et certains l'ont payé de leur vie", témoignent des résidents.

L'enquête, menée par le général de brigade Itamar Ben Haim et le colonel Ayalon Peretz, identifie quatre phases distinctes du combat. Particulièrement notable est le fait que les renforts militaires ne sont arrivés qu'à 13h30, après le départ des terroristes qui avaient déjà commis meurtres, enlèvements et pillages dans une soixantaine de maisons.

Six membres de l'unité d'intervention sont tombés au combat. Les corps de deux d'entre eux, Tal Haimi et Lior Rudaiff, sont toujours retenus à Gaza. Cinq civils ont été enlevés, dont trois libérés lors du premier accord d'échange et deux secourus lors d'une opération militaire.

"Nous sommes ici aujourd'hui parce que nos proches, Tal Haimi et Lior Rudaiff, sont sortis ce matin-là et, en l'absence de l'armée, ont été tués en défendant le kibboutz puis enlevés. Ils sont toujours otages", déclarent Nadav Rudaiff, fils de Lior, et Zamir Haimi, oncle de Tal.

Des habitants critiquent la méthodologie de l'enquête, pointant que de nombreux témoins n'ont pas été entendus. "L'enquête ignore les voix de ceux qui ont porté physiquement la défense du kibboutz. Il est crucial d'intégrer également les témoignages des autres combattants et des otages libérés."

"Pour que nous puissions revenir vivre dans le kibboutz, élever nos enfants ici et continuer à faire fleurir le Néguev, Tal et Lior doivent revenir ! Ces enquêtes ne sont qu'un pansement sur une plaie ouverte et saignante", concluent les familles.