Les autorités israéliennes ont dévoilé l’identité de la victime de l’attaque menée ce matin par les terroristes du Hezbollah dans le nord du pays : il s’agit d’Ofer Moskovitz, résident du kibboutz Misgav Am. Son véhicule a été directement touché par des tirs en provenance du Liban alors qu’il se trouvait à l’intérieur du kibboutz, avant de s’embraser, le piégeant à l’intérieur. Les équipes de secours, arrivées sur place, n’ont pu que constater son décès après avoir extrait son corps du véhicule incendié.

Il avait été rapporté initialement que son véhicule avait été visé par un missile antichar, avant que Tsahal ne conclue à un tir de roquette. Le tir a également endommagé plusieurs habitations et d’autres véhicules, provoquant des incendies dans la zone.

L’armée israélienne a confirmé avoir détecté des tirs en provenance du Liban visant une localité frontalière, faisant état de dégâts matériels et de victimes, tandis que les circonstances précises de l’attaque restent en cours d’examen. Cet incident s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes sur le front nord.

La veille, le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, avait averti que les opérations militaires se poursuivraient y compris durant la fête de Pessah. Il a affirmé que les forces israéliennes continueraient de faire barrage entre les localités civiles et les menaces ennemies, promettant l’élimination de toute cible représentant un danger.

Il a également souligné que les actions menées contre l’Iran contribuent à affaiblir le Hezbollah, accusé de plonger le Liban dans le conflit au service de Téhéran. Selon lui, la campagne en cours vise à atteindre un objectif stratégique majeur : le désarmement du Hezbollah.