Une coalition de pays arabes modérés présente une feuille de route pour un Etat palestinien d'ici trois ans

Une soixantaine de hauts responsables de pays arabes modérés réunis lors d'une conférence en Arabie Saoudite ont appelé conjointement les États-Unis à tracer une voie claire pour la création d'un État palestinien dans un délai de trois ans.

La feuille de route proposée, approuvée par les ministres des Affaires étrangères de ces pays, comprend des étapes progressives vers la création dudit Etat. L'un des points centraux du plan réside dans la restauration du contrôle de l’Autorité palestinienne sur la bande de Gaza, couplée à des réformes de fond dans les structures gouvernementales palestiniennes. Autres éléments clés de l'initiative arabe : le retrait des forces de Tsahal de la bande de Gaza, mettant fin à l'activité militaire israélienne dans les territoires palestiniens, la création d'un aéroport et le transfert du contrôle des postes frontières aux forces de l'AP. La proposition, soutenue par plusieurs pays européens, se heurte toutefois aux objections de Washington, qui continue d'insister sur des négociations directes entre Israël et les Palestiniens.

En février dernier, le Washington Post avait rapporté que l'administration Biden et un autre groupe de pays du Moyen-Orient travaillaient sur un plan détaillé pour l'établissement d'une paix à long terme entre Israël et les Palestiniens, incluant un calendrier ordonné pour la création d'un État palestinien. Parmi les pays impliqués figuraient l'Égypte, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et des représentants palestiniens.

Les pays arabes modérés ont clairement fait savoir depuis plusieurs mois aux Etats-Unis et Israël, que leur participation à la reconstruction de la bande de Gaza et à une éventuelle force civile chargée d'administrer la population gazaouie ne se ferait qu'à la condition que Jérusalem s'engage envers la création d'un Etat palestinien. Cette même condition a également été réitérée maintes fois par l'Arabie saoudite pour l'établissement de relations diplomatiques avec Israël, souhaité par les Etats-Unis.