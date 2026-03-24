Un débris de missile tombe en Samarie, appels urgents à combler le manque d'abris

Un important fragment de missile, d’une taille comparable à celle d’un véhicule lourd, est tombé ce matin à proximité du carrefour de Gitai-Avishar, en Samarie, un axe emprunté quotidiennement par des dizaines de milliers de personnes. Cet incident illustre une nouvelle fois la menace persistante qui pèse sur les habitants de la région, déjà confrontés à plusieurs chutes de débris d’interception depuis le début du conflit.

Face à cette situation, le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a vivement interpellé les autorités israéliennes, appelant le ministère de la Défense et le Commandement du front intérieur à renforcer sans délai les dispositifs de protection. Il a notamment demandé un financement accru pour installer des abris de protection dans les zones les plus exposées.

Selon les responsables locaux, une part importante de la population vit dans des quartiers anciens ou dans des habitations temporaires ne disposant pas de pièces sécurisées (mamad). Malgré des demandes répétées au fil des années, aucune réponse budgétaire suffisante n’aurait été apportée pour combler ces lacunes en matière de protection civile.

Yossi Dagan a dénoncé une situation qu’il juge inacceptable, estimant que les habitants de la région restent dangereusement exposés face à des chutes de débris potentiellement mortelles. Il appelle à une action immédiate, soulignant qu’il s’agit d’une question de sécurité vitale et non de débat politique, et exhorte l’État à assumer pleinement la protection des résidents de la Samarie.