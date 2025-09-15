Un dirigeant du Hamas visé par les frappes à Doha réapparaît et exprime des menaces concernant les otages

Articles recommandés -

Taher al-Nunu, haut responsable du bureau politique du Hamas, a brisé le silence dimanche lors d'une interview accordée à Al-Jazeera, sa première apparition publique depuis qu'il a été identifié comme l'une des cibles présumées des frappes israéliennes de mardi dernier à Doha.

L'intervention du dirigeant palestinien s'apparente à un défi lancé à Israël, démontrant qu'il a survécu à l'attaque tout en adressant un avertissement sans équivoque. Sa prise de parole intervient dans un contexte de tensions extrêmes, alors que les négociations pour la libération des otages israéliens semblaient à nouveau dans l'impasse.

"Netanyahou ne s'intéresse pas aux otages. Ils n'ont aucune valeur pour lui", a-t-il affirmé, faisant allusion au timing de ces tentatives d'assassinat, survenues en pleine négociation pour la libération des Israéliens encore détenus à Gaza.

Interrogé sur les éventuelles répercussions de la visite du secrétaire d'État américain Marco Rubio en Israël, al-Nunu a affirmé que par sa manoeuvre, le Premier ministre israélien avait torpillé les chances d'un accord : "Nous n'attendons rien de nouveau d'Israël ni de cette visite. Netanyahou a lancé ses missiles sur toutes les tentatives de rapatriement des otages et d'instauration d'un cessez-le-feu."

Le ton s'est encore durci lorsque le responsable du Hamas a évoqué les conséquences de l'attaque présumée sur Doha. "Au vu de ce crime et de ce terrorisme qui ont atteint Doha, des attaques contre les tours résidentielles à Gaza-ville et de la tentative d'expulsion de ses habitants, nous ne serons pas plus vigilants envers les otages", a-t-il menacé.

Al-Nunu a présenté l'attaque de Doha comme un point de rupture : "Ce qu'Israël pouvait faire avant cette attaque, il ne pourra plus le faire maintenant", a-t-il prévenu, suggérant que les négociations pourraient être définitivement compromises. Le dirigeant accuse Netanyahu de vouloir "imposer de nouvelles équations" et de "nuire à toute la région", exigeant un arrêt immédiat de "l'agression israélienne sur Gaza".

Cette réapparition publique d'al-Nunu confirme les craintes exprimées en Israël quant à l'efficacité des frappes de Doha, qui semblent avoir échoué, au moins partiellement, dans leurs objectifs. L'incertitude demeure concernant le sort des autres dirigeants de l'organisation visés par l'opération, dont on reste sans nouvelles, bien que le Hamas assure qu'ils sont également vivants.