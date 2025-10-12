Un document révèle les directives macabres de Sinwar : "Filmer les massacres et piétiner les cadavres"

Le Centre d'information sur le renseignement et le terrorisme a publié ce week-end un document révélant les instructions détaillées de Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, pour le déclenchement de la guerre. Ce document provient de documents saisis par les soldats de Tsahal lors d'opérations dans la bande de Gaza. Rédigé par Sinwar lui-même en août 2022, il contient les directives destinées aux exécutants du massacre et les manœuvres de tromperie vis-à-vis d'Israël.

Une planification débutée après "Gardien des murailles"

Selon ce document, après la fin de l'opération "Gardien des murailles" en mai 2021, la direction du Hamas, sous la conduite de Sinwar, a commencé à planifier le massacre qualifié par eux de "bataille décisive pour la réalisation de la vision de 'destruction d'Israël'".

Le document présente des instructions précises pour l'assaut, manuscrites par Sinwar en août 2022. Elles incluent toutes les phases du raid, depuis la phase de tromperie dans les semaines précédentes jusqu'à la pénétration en territoire israélien par plusieurs points de la frontière, dans la conviction que les moyens de défense israéliens à la frontière ne parviendraient pas à stopper les vagues d'infiltration.

Secret et dimension psychologique

Sinwar a maintenu le plan secret, même vis-à-vis des autres factions terroristes palestiniennes de Gaza, prévoyant de ne les impliquer que dans les vagues ultérieures, après que le Hamas aurait déjà pris le contrôle du territoire israélien.

Il exprimait sa confiance dans le fait que l'assaut du Hamas déclencherait une confrontation multi-fronts avec la participation des Arabes israéliens, et des Palestiniens de Judée-Samarie et de Jérusalem-Est, ainsi qu'une intervention du Hezbollah depuis le Liban.

Des atrocités préméditées

La dimension psychologique de l'assaut occupe une place centrale dans le document de Sinwar, incluant une instruction explicite avec des directives précises pour filmer le massacre de civils, piétiner les corps de soldats, brûler des quartiers résidentiels et faire exploser des chars. La documentation des horreurs était planifiée à l'avance et de manière totalement consciente comme un outil psychologique visant à provoquer un choc et la terreur parmi la population israélienne et à transmettre un message de puissance aux "militants" de la "résistance" dans la région.

Le document illustre la maîtrise de Sinwar sur tous les détails de la planification du massacre, puisqu'en pratique, durant les premières heures de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, l'offensive a été exécutée selon ses instructions et sa planification presque exactement.

Les experts estiment que Sinwar ne s'est pas contenté d'un attentat de grande ampleur ou d'un message psychologique, mais visait un changement stratégique global de la situation sur le terrain, incluant une prise de contrôle physique et durable de centres de commandement israéliens.

Yahya Sinwar a été éliminé par Tsahal le 16 octobre 2024 à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.