Un document saisi à Gaza confirme : le 7/10 visait à torpiller la normalisation israélo-saoudienne (WSJ)

Un document confidentiel découvert par l'armée israélienne dans un tunnel de Gaza révèle que le Hamas avait planifié l'attaque du 7 octobre 2023 dans le but spécifique de faire échouer les négociations de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Selon ce protocole de réunion publié par le Wall Street Journal, Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, avait exprimé ses inquiétudes concernant ce rapprochement diplomatique cinq jours seulement avant le massacre. "Il n'y a aucun doute que l'accord de normalisation saoudo-sioniste progresse significativement", aurait déclaré Sinwar lors d'une réunion du bureau politique du Hamas le 2 octobre 2023. Il estimait qu'une "action exceptionnelle" était nécessaire pour empêcher que la cause palestinienne ne soit marginalisée par cette normalisation.

Dans ce même document, Sinwar précisait que "cet accord entraînerait un changement stratégique dans la région et dans le monde, ouvrirait la porte à la plupart des pays arabes et islamiques pour suivre la même voie, et accentuerait les complications face au projet de résistance et à l'axe de Jérusalem." Le Hamas n'a pas répondu aux demandes de commentaires concernant l'authenticité du document, mais des sources de renseignement arabes familières avec l'organisation ont indiqué au journal américain que le document paraissait authentique.

D'autres documents saisis par l'armée israélienne témoignent de la préoccupation croissante du mouvement islamiste face aux avancées diplomatiques. Un rapport daté de septembre 2023 recommandait d'intensifier les combats en Judée-Samarie et à Jérusalem pour entraver les efforts de normalisation, exprimant une méfiance envers les Saoudiens quant à leur volonté de défendre les intérêts palestiniens. Un briefing interne classé "secret" d'août 2022 concluait : "C'est notre devoir de nous repositionner pour préserver l'intérêt palestinien face à la vague de normalisation des pays arabes qui tente de l'éliminer."

L'armée israélienne a également mis la main sur une offre d'emploi datant d'octobre 2022, dans laquelle le Hamas cherchait un diplômé universitaire spécialisé en négociation et communication pour "promouvoir les programmes du mouvement visant à contrer la normalisation".