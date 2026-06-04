Un drone explosif du Hezbollah a frappé près du commandant du front nord

Un incident sécuritaire grave s’est produit il y a plusieurs semaines dans le sud du Liban.

Selon les informations révélées par i24NEWS, le Hezbollah a lancé un drone explosif qui s’est écrasé à proximité du lieu où séjournait le commandant du Commandement nord de Tsahal, le général de division Rafi Milo.

L’incident n’a fait aucun blessé.

L’information avait été tenue secrète jusqu’à présent afin de ne pas compromettre la sécurité des forces israéliennes déployées dans la zone.

À la suite de cette attaque et d’autres incidents récents impliquant des drones explosifs, Tsahal a modifié ses procédures de présence et de déplacement dans le sud du Liban.

Cette révélation intervient quelques jours après la mort du capitaine Uri Yosef Sylvester, 30 ans, médecin du bataillon Shaked de la brigade Givati, tué lors d’une attaque de drone explosif dans le sud du Liban.

Sept autres soldats avaient été blessés dans cette frappe, dont deux officiers et un soldat grièvement atteints.

Tsahal poursuit ses opérations contre les infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban, alors que la menace des drones explosifs reste l’un des principaux défis opérationnels pour les forces israéliennes engagées dans la zone.