Un drone iranien intercepté après avoir pénétré profondément dans l'espace aérien israélien

Un drone iranien a pénétré lundi profondément dans l'espace aérien israélien, déclenchant des sirènes d'alerte depuis la vallée de Beit Shean jusqu'aux villes côtières d'Hadera et Césarée, avant d'être intercepté par un hélicoptique d'attaque de l'armée de l'air. Parallèlement, des sirènes ont retenti dans la région de Beer Sheva et près de la mer Morte suite au lancement d'un missile depuis le Yémen. Tsahal a confirmé que le projectile n'avait pas pénétré le territoire israélien et était tombé en dehors des frontières. "Les sirènes ont été déclenchées conformément au protocole", précise un communiqué militaire.

Ces incidents surviennent au lendemain d'une attaque massive de missiles iraniens qui a fait au moins huit morts et des centaines de blessés dans plusieurs villes israéliennes. À Petah Tikva, quatre personnes ont péri lors de l'impact direct d'un missile sur une tour résidentielle. Trois septuagénaires sont morts malgré leur présence dans un abri renforcé.

À Bnei Brak, les équipes de secours ont extrait le corps d'un octogénaire des décombres d'un bâtiment, où une école a également été endommagée. David Suissa, paramédic du Magen David Adom, témoigne : "Nous avons trouvé l'homme inconscient et piégé. Malgré les vérifications médicales, nous avons dû constater son décès sur place."

À Haïfa, trois personnes portées disparues ont été retrouvées mortes sous les décombres. À Tel Aviv, plus de 100 personnes ont été blessées, dont un garçon de 10 ans dans un état grave et un nouveau-né. L'ambassadeur américain Mike Huckabee a confirmé des "dégâts mineurs" près de l'ambassade des États-Unis suite aux impacts de missiles iraniens, sans blessé parmi le personnel américain.