Un embargo sur les armes contre Israël renforcerait le Hamas, affirme le chef de la diplomatie britannique

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a affirmé qu'il "ne serait pas sage" d'imposer un embargo sur les armes à destination d'Israël. "Quelques jours avant l'attaque iranienne contre Israël, il y a eu des discussions et des appels en faveur d'un tel embargo contre l'État d'Israël. Je ne pensais pas que c'était la bonne solution alors, et je ne pense pas non plus que ce soit la bonne aujourd'hui", a-t-il déclaré dans une interview sur Sky News. "En pratique, un embargo renforcerait le Hamas, affaiblirait Israël et réduirait la possibilité qu'un accord soit conclu pour la libération des otages", a souligné le chef de la diplomatie britannique, tout en notant "le danger d'une opération à grande échelle" à Rafah.

Les propos de David Cameron interviennent quelques jours après ceux de Joe Biden, qui a menacé de suspendre l'envoi d'armes offensives à Israël en cas de manœuvres militaires de grande ampleur dans la ville du sud de la bande de Gaza. Washington redoute en effet une aggravation de la situation humanitaire dans la zone, où 1,3 million de Palestiniens ont trouvé refuge dans le contexte de la guerre. 300 000 Gazaouis auraient déjà quitté la ville sur les recommandations de Tsahal qui les a dirigés vers les zones humanitaires.

Selon des informations relayées par le Washington Post, les Etats-Unis s'emploient à fournir les renseignements dont l'armée israélienne a besoin pour mener à bien ses opérations ciblées à Rafah, dans le but d'éviter qu'elle n'ait à lancer une offensive plus large. Tsahal opère actuellement dans les quartiers est de la ville.