Un ex-otage critique les propos de Yoav Kisch sur les négociations : "on a l'impression qu'on nous abandonne"

Plus d'un an après l'opération "Arnon" qui l'a libéré avec trois autres otages, Almog Meir Jan a accordé une interview bouleversante à la radio israélienne Kan Reshet Bet, sur son expérience de captivité à Gaza. Le jeune homme, retenu près d'une année par le Hamas, a vivement réagi aux propos du ministre de l'Éducation Yoav Kisch, qui estimait lundi que les chances d'un accord de libération étaient "nulles".

"Entendre de telles paroles, c'est démotivant, surtout venant de quelqu'un qui peut provoquer un changement", a déclaré l'ex-otage. "On a l'impression qu'on nous abandonne." Pour lui, même un accord douloureux reste un devoir de l'État envers ses citoyens. "L'objectif suprême doit être le retour des 50 otages encore détenus", insiste-t-il.

Le rescapé a par ailleurs partagé des détails troublants sur sa détention. "Certains gardiens étaient fiers de leur participation au massacre du 7 octobre", raconte-t-il. "D'autres prenaient plaisir à nous humilier, nous réveillant de manière dégoûtante et mimant comment ils avaient 'égorgé' des gens ce samedi-là (le 7 octobre, ndlr)."

Almog était détenu avec Shlomi Ziv, Andrey Kozlov (libérés avec lui) et Alex Lobanov, dont le sort illustre la tragédie de ces négociations interminables. "On nous avait dit qu'Alex sortirait dans le premier échange de prisonniers. On lui avait même donné mon pantalon pour qu'il soit présentable", se souvient-il. "On était vraiment heureux pour lui. Ce n'est que des mois plus tard qu'on a appris qu'il était resté en captivité, puis qu'il avait été tué."

Le 8 juin 2024, l'opération Arnon change tout. "Les explosions ont commencé, la maison tremblait. Les forces spéciales sont entrées. On ne pouvait pas imaginer qu'on venait nous sauver", décrit-il. L'ex-otage rend hommage au commandant Arnon Zamora, tué durant l'opération : "C'était un bon leader. On voyait son rapport avec ses hommes. Ce sont nos vrais héros."

Aujourd'hui, Almog se consacre à la communication publique : "Je sens que c'est ma responsabilité de présenter la version israélienne, pour que le monde sache ce qu'on traverse." Malgré le traumatisme persistant, il garde espoir : "La guérison n'arrivera pas rapidement, mais j'essaie de rester optimiste et dans l'action."