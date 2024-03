Un expert affirme que le bilan des victimes du Hamas à Gaza est exagéré ou falsifié

Un expert en statistiques a émis de sérieux doutes sur l'exactitude des chiffres des victimes rapportés par les autorités contrôlées par le Hamas à Gaza, (près de 31.000) suggérant que les nombres pourraient avoir été exagérés ou même entièrement fabriqués. Le professeur Abraham Wyner, un expert renommé en statistiques et en science des données à l'École Wharton de l'Université de Pennsylvanie, a mené une analyse approfondie des données du ministère de la Santé de Gaza.

Dans un article publié par Tablet Magazine le 7 mars, Wyner a révélé ses découvertes, soulignant plusieurs incohérences dans les données rapportées. Une des anomalies clés identifiées par Wyner était l'augmentation régulière des décès signalés, qu'il a décrite comme statistiquement impossible. Il a noté que le total des décès semblait augmenter à un taux constant chaque jour, sans les variations attendues qui seraient typiques dans une zone de conflit.

Wyner a également souligné des écarts dans les décès signalés de femmes et d'enfants, qui ne correspondaient pas comme prévu aux variations du nombre total de morts. L'analyse de Wyner a en outre révélé une corrélation négative entre les décès rapportés d'hommes et de femmes, qu'il a décrite comme un autre drapeau rouge indiquant une manipulation potentielle des données.

Il a suggéré que le ministère de la Santé de Gaza pourrait avoir arbitrairement fixé des totaux de décès quotidiens et les avoir répartis entre différents groupes démographiques, plutôt que de rapporter avec précision les victimes. De plus, Wyner a pointé du doigt des incohérences entre les propres admissions du Hamas concernant les victimes parmi ses combattants et les données fournies par le ministère de la Santé de Gaza.

Selon le Hamas, des milliers de ses combattants ont été tués, pourtant le bilan des décès rapporté comprend un nombre disproportionnellement élevé de femmes et d'enfants. Cela soulève des questions sur l'exactitude des chiffres globaux des victimes et la classification des combattants par rapport aux civils.

En conclusion, Wyner a souligné la difficulté de déterminer l'étendue réelle des victimes civiles à Gaza, étant donné l'absence de vérification indépendante et le potentiel de manipulation des données par les autorités du Hamas. Il a averti que le décompte des victimes civiles rapporté est susceptible d'être grandement exagéré, et que la vérité peut ne jamais être pleinement connue.