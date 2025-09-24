Un front arabe uni accable Israël à l'ONU

Articles recommandés -

La diplomatie arabe a livré mardi un réquisitoire implacable contre Benjamin Netanyahu lors de l'Assemblée générale des Nations unies, accusant le Premier ministre israélien d'être un obstacle à la paix, au moment où une nouvelle vague de pays européens reconnaît officiellement l'État palestinien.

L'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, a mené la charge en accusant Israël d'avoir choisi "la guerre plutôt que le retour de ses 48 otages restants". Dans un discours au vitriol, le dirigeant qatari a dénoncé l'attaque israélienne du 9 septembre contre les dirigeants du Hamas à Doha comme un acte de "terrorisme d'État" destiné à faire dérailler les négociations de cessez-le-feu que médiate le Qatar. "Ils visitent notre pays et complotent pour l'attaquer", a-t-il lancé, accusant Netanyahu de croire au "Grand Israël" et de vouloir "détruire Gaza pour la rendre invivable".

Le roi Abdallah II de Jordanie a consacré la quasi-totalité de son intervention à une dénonciation en règle du gouvernement israélien, qu'il a qualifié de "non-partenaire pour la paix". Il a mis en garde contre les appels israéliens à un "Grand Israël", qui ne pourraient être réalisés qu'à travers "une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ses voisins". Le souverain hachémite a également dénoncé la profanation des lieux saints musulmans et chrétiens à Jérusalem.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a renchéri en qualifiant la guerre à Gaza de "génocide", montrant des images de la destruction dans l'enclave durant son discours. "Il s'agit d'une occupation, d'une déportation, d'un exil, d'un génocide et d'une destruction de la vie", a-t-il martelé.

Cette offensive diplomatique arabe intervient au lendemain du sommet franco-saoudien du lundi 22 septembre, qui a vu six nouveaux pays européens - France, Belgique, Luxembourg, Malte, Monaco et Andorre - reconnaître officiellement l'État palestinien. Cette vague fait suite aux reconnaissances de dimanche par le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et le Portugal, portant à près de 80% la proportion des membres de l'ONU reconnaissant la Palestine.

Contrastant avec ce concert de critiques, l'Indonésie a surpris en adoptant un ton conciliant. Le président Prabowo Subianto a promis de reconnaître Israël dès que Tel-Aviv reconnaîtrait un État palestinien, déclarant que "nous devons respecter et garantir la sécurité et la sûreté d'Israël". Il a terminé son discours par le mot hébreu "Shalom" et proposé l'envoi de 20 000 soldats indonésiens pour une mission de maintien de la paix à Gaza.