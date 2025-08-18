Un haut conseiller de Khamenei met en garde contre une nouvelle guerre avec Israël et les Etats-Unis

Articles recommandés -

Un proche conseiller militaire du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a averti dimanche qu’un nouveau conflit armé avec Israël ou les États-Unis pourrait éclater à tout moment, qualifiant la situation actuelle de "guerre larvée".

Le général Yahya Rahim Safavi, ancien commandant des Gardiens de la révolution et aujourd’hui conseiller spécial de Khamenei pour les affaires militaires, a estimé qu’"une nouvelle guerre pourrait survenir, et qu’après elle, il se pourrait qu’il n’y en ait plus d’autre". Selon lui, la trêve en vigueur n’est pas une véritable cessation des hostilités : "Nous ne sommes pas dans une période de cessez-le-feu. Aucun protocole ni accord écrit n’existe entre nous et les Israéliens, ni avec les Américains. La situation peut s’effondrer à tout instant."

Dans ses déclarations relayées par les médias iraniens, Safavi a insisté sur la nécessité pour Téhéran de renforcer ses capacités sur tous les plans : militaires, diplomatiques, médiatiques, cybernétiques ainsi que dans les domaines des missiles et des drones. "Les Américains et les Israéliens croient instaurer la paix par la force. L’Iran doit également devenir plus puissant, car dans l’ordre naturel, les faibles sont écrasés", a-t-il affirmé.

Le haut responsable iranien a repris un adage militaire bien connu : "Celui qui veut la paix doit se préparer à la guerre. Le meilleur moyen de défense, c’est l’attaque." Des propos qui s’inscrivent dans une série de déclarations de plus en plus belliqueuses des deux côtés.

Ces avertissements surviennent alors que, ces dernières semaines, les chefs militaires israéliens ont réaffirmé leur détermination à poursuivre les frappes préventives contre des cibles en Syrie et au Liban, tandis que l’état-major iranien promet une riposte "bien plus forte" en cas de nouvelle attaque américaine ou israélienne.

Pour Téhéran, il s’agit non seulement de consolider son influence régionale, mais aussi de se positionner face à ce qu’elle considère comme une confrontation mondiale. Safavi a rappelé que l’Iran devait "bâtir sa puissance à l’échelle régionale et internationale".