Un haut responsable du Hamas éliminé lors d'un raid à l'hôpital Shifa

Tsahal et le Shin Bet ont révélé lundi que Fa'ak Mabhouh, un haut responsable du Hamas, a été éliminé lors d'un raid sur l'hôpital Shifa à Gaza dans la nuit de dimanche à lundi. Mabhouh a été tué dans un échange de tirs avec les forces israéliennes alors qu'il était armé et se cachait dans un complexe de l'hôpital, d'où il œuvrait pour promouvoir des activités terroristes. Une grande quantité d'armes a été découverte dans une pièce adjacente au lieu de son élimination.

Selon un porte-parole de Tsahal, l'opération a été lancée "suite à des renseignements du Shin Bet et de la direction du renseignement militaire sur la présence de hauts responsables du Hamas à l'hôpital Shifa". Le raid, mené par les combattants de la 162e division, a débuté vers 2h30 du matin et s'est étendu aux bâtiments voisins afin de contrecarrer les activités terroristes. De nombreux terroristes ont été éliminés et environ 80 personnes ont été arrêtées.

Fa'ak Mabhouh, responsable de la coordination des mécanismes du Hamas dans la bande de Gaza, était le frère de Mahmoud al-Mabhouh, un haut responsable du Hamas éliminé il y a plus d'une décennie à Dubaï.

Par ailleurs, le sergent Matan Vinogradov, 20 ans, de Jérusalem, a été tué lors d'un échange de tirs dans le périmètre du complexe. Le porte-parole de Tsahal, le brigadier-général Daniel Hagari, a souligné que "les forces opérant dans la zone ont été entraînées pour la mission et ont été briefées à l'avance sur l'importance de prévenir les dommages aux civils, aux patients, au personnel médical et à l'équipement médical".