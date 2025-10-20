Un hommage aux 96 soldats olim tombés pendant la guerre sera organisée pour la Journée de l’Alyah

Une cérémonie en hommage aux 96 soldats olim (des nouveaux immigrants) tombés pendant la guerre des "Glaives de fer" se tiendra le 26 octobre à l’occasion de la Journée nationale de l’Alyah. L’événement aura lieu à 18h30 au Centre culturel Enav de Tel-Aviv et sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux et les plateformes des organisations partenaires.

Cette cérémonie est organisée par l’association 1 Million Lobby, en coopération avec le président de l’Agence juive, le général de réserve Doron Almog, la famille du soldat Omer Neutra, tombé au combat, ainsi que des représentants des familles des autres soldats disparus. Le président Isaac Herzog devrait y assister.

Au cœur de la soirée, un livre commémoratif sera présenté, retraçant les parcours de ces 96 soldats. Chaque page du recueil sera consacrée à un soldat, avec son histoire personnelle, son service militaire, un message de sa famille et une citation choisie, accompagnée d’un QR code menant à sa page de mémoire en ligne.

Les organisateurs ont souligné que ces soldats provenaient de pays très divers, certains ayant immigré récemment, d’autres plusieurs décennies auparavant, mais tous partageant un même lien : l’esprit de l’Alyah et l’attachement profond à Israël.

En parallèle, 74 autocollants commémoratifs personnalisés ont été créés afin de permettre aux familles de diffuser la mémoire de leurs proches tombés au combat.

Selon les données de 1 Million Lobby, 3 905 immigrants servent actuellement comme soldats réguliers dans les Forces de défense israéliennes (Tsahal), dont 2 576 ont le statut de soldats isolés, c’est-à-dire sans famille proche en Israël. Les études estiment qu’entre 10 % et 15 % des soldats tombés depuis le début de la guerre sont des immigrants ou des soldats isolés, soit plus de 90 victimes.

Pour Doron Almog, "l’héroïsme des soldats olim illustre le lien indéfectible entre le peuple juif et l’État d’Israël : un lien de foi, de courage et de sacrifice. Leur mémoire demeure une source d’inspiration et de force pour de nombreux jeunes Juifs à travers le monde."