Un missile iranien détruit des décennies de recherche scientifique à l'Institut Weizmann

Un missile iranien a frappé dimanche l'Institut Weizmann de Rehovot, détruisant entièrement le laboratoire du professeur Valery Krizhanovsky et endommageant plus de quarante autres laboratoires de recherche. Le chercheur spécialisé en biologie moléculaire cellulaire a appris la destruction de son laboratoire vers quatre heures du matin. "Tout ce que nous avions construit a simplement disparu", déclare-t-il. Ses travaux sur le vieillissement cellulaire et ses liens avec le cancer et les maladies chroniques ont été anéantis. La frappe a provoqué l'effondrement de trois étages complets, détruisant des équipements scientifiques rares. "Il y avait là des appareils valant des millions - des instruments dont il n'existe qu'un ou deux exemplaires au monde", précise Krizhanovsky. Le remplacement de ces équipements nécessitera plusieurs mois d'attente.

"Il y avait des échantillons uniques, des cellules, des recherches à long terme. Certaines duraient depuis des années et ont été interrompues en une seconde", explique le professeur. Des étudiants et jeunes chercheurs voient leurs travaux de thèse détruits.

L'équipe menait des recherches considérées comme cruciales dans la lutte contre le vieillissement et les pathologies associées. "Nous pensions être au seuil d'une véritable percée scientifique", regrette le chercheur. Le professeur souligne que les dégâts dépassent l'aspect financier : "Ce n'est pas seulement de l'équipement. C'est de la recherche. C'est un progrès scientifique. C'est un rêve brisé."