Un missile tiré par les Houthis intercepté par Tsahal, les alertes déclenchées dans la région de la mer Morte

Passe d'armes entre le Qatar et Israël : Doha dénonce "des propos irresponsables et islamophobes" de Netanyahou

Le Qatar a vivement réagi aux déclarations du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a menacé d'agir contre tout pays abritant des "terroristes" suite à la tentative d'élimination par Tsahal de hauts responsables du Hamas sur le sol qatari.

Dans un communiqué officiel, le ministère qatari des Affaires étrangères a dénoncé les "déclarations irresponsables" de Netanyahou concernant la présence du bureau du Hamas au Qatar. "Les déclarations de Netanyahou constituent une tentative honteuse de justifier cette attaque lâche sur le sol qatari", ont écrit les autorités qataries.