Un missile tiré par les Houthis intercepté par Tsahal, les alertes déclenchées dans la région de la mer Morte

LIVE BLOG | Frappes au Qatar : deux hauts dirigeants du Hamas visés ont été blessés, dont l'un grièvement (sources internes)
L'organisation avait précédemment fait état de six morts dans l'attaque, mais indiqué que les hauts responsables ciblés avaient survécu
Les Houthis menacent d'étendre leurs cibles en Israël
Un responsable militaire houthi a déclaré ce jeudi que les frappes israéliennes répétées contre les interets stratégiques de l'organisation au Yémen allaient contraindre celle-ci à étendre les cibles de ses missiles et drones tirés contre Israël.
Plus de 200 000 Palestiniens ont quitté la ville de Gaza pour se réfugier dans le sud
Passe d'armes entre le Qatar et Israël : Doha dénonce "des propos irresponsables et islamophobes" de Netanyahou
Le Qatar a vivement réagi aux déclarations du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a menacé d'agir contre tout pays abritant des "terroristes" suite à la tentative d'élimination par Tsahal de hauts responsables du Hamas sur le sol qatari.
Dans un communiqué officiel, le ministère qatari des Affaires étrangères a dénoncé les "déclarations irresponsables" de Netanyahou concernant la présence du bureau du Hamas au Qatar. "Les déclarations de Netanyahou constituent une tentative honteuse de justifier cette attaque lâche sur le sol qatari", ont écrit les autorités qataries.
Liban : une frappe rapportée contre un individu circulant à moto dans le sud du pays
Vive émotion en Israël et dans le monde après la mort de Charlie Kirk, Netanyahou lui rend hommage
Les autorités israéliennes ont été parmi les premières à réagir, Kirk étant un fervent soutien de l'État hébreu. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a révélé avoir eu un entretien avec Kirk il y a deux semaines, l'ayant invité en Israël. "Kirk a été assassiné pour avoir dit la vérité et défendu la liberté", a déclaré Netanyahou sur X/Twitter, qualifiant le défunt d'"ami inconditionnel" d'Israël. Le président Isaac Herzog a déploré la perte d'un "véritable ami et allié précieux", condamnant "fermement ce terrible acte de violence".
Un missile tiré par les Houthis intercepté par Tsahal, les alertes déclenchées dans la région de la mer Morte
Ce tir intervient au lendemain de nouvelles frappes israéliennes à Sanaa ayant ciblé au moins six sites militaires de l'organisation terroriste.