Un mois après la destruction de leurs domiciles par un missile, les sinistrés de Pardes Katz se sentent abandonnés

Un mois exactement après l'impact du missile iranien sur Bnei Brak, les habitants du quartier de Pardes Katz, lourdement touché, se sentent abandonnés à leur sort. Selon eux, la municipalité ne leur fournit pas d'aide de base alors que beaucoup se retrouvent sans rien.

"Je définis cela comme le Far West", témoigne Dima. "J'ai toujours plaisanté en disant que s'il y avait un tremblement de terre, ce quartier serait le premier à s'effondrer. Et voilà - la maison a été détruite."

Shira raconte qu'aucun organisme officiel ne leur a apporté d'aide : "Nous n'avons reçu jusqu'à présent aucune aide d'aucun organisme - ni de l'État, ni de la municipalité."

David évoque le traumatisme grave vécu par ses filles : "Où est la municipalité de Bnei Brak ? La terre les a avalés. Je suis transparent, un homme que personne ne regarde - ils ne nous voient pas du tout. Mes filles ne peuvent pas rester dans une chambre, elles ne dorment que le matin, pas la nuit."

Ophir, 12 ans, extrait avec sa mère du bâtiment détruit, vit aujourd'hui avec elle dans une chambre d'hôtel. "C'est effrayant de dormir la nuit. Dans les moments où je suis seul, je me souviens soudain de cela et commence à être triste. Maintenant il n'y a plus de maison, c'est fini. Pour l'instant je suis ici, peut-être que demain je serai dans la rue - c'est la réalité."