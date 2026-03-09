Un mort et deux blessés graves dans le centre d’Israël après une attaque iranienne

Un homme d'une quarantaine d'années a été tué lundi sur un chantier de construction à Yehud, dans le centre d’Israël, après avoir été touché par des débris provenant d’un missile iranien intercepté. Un autre homme du même âge a été grièvement blessé sur le même site. Selon les premières conclusions de l’enquête, les deux victimes ne se trouvaient pas dans un abri au moment de l’impact.

Les équipes du service de secours Magen David Adom, dépêchées sur place après le déclenchement des sirènes d’alerte dans la région, ont décrit une scène particulièrement difficile. À leur arrivée, les deux hommes étaient inconscients et souffraient de graves blessures causées par des éclats. Malgré les tentatives de réanimation, les secouristes ont été contraints de constater le décès de l’un d’eux. Le second blessé a été évacué vers l’hôpital dans un état critique à bord d’une unité de soins intensifs.

Un autre incident s’est produit à proximité, à Or Yehuda, où un homme d’une trentaine d’années a également été grièvement blessé par des éclats. Là encore, il ne se trouvait pas dans un espace protégé au moment de l’impact.

Dans la ville de Holon, des dégâts matériels importants ont également été signalés à la suite de la chute de fragments, mais aucun blessé n’a été rapporté.

Ces incidents se sont produits alors que plusieurs interceptions de missiles ont eu lieu au-dessus du centre d’Israël, entraînant la dispersion de débris dans différentes zones urbaines. Les autorités rappellent régulièrement à la population l’importance de rejoindre les abris dès le déclenchement des sirènes d’alerte.