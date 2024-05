Un nouvel hôpital de campagne monté à Gaza par l'armée israélienne et le COGAT

Aujourd'hui (samedi), le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a annoncé l'établissement d'un nouvel hôpital de campagne géré par l'International Medical Corps dans la bande de Gaza, en coordination avec l'armée israélienne. L'hôpital de campagne a été établi dans la zone de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, et a commencé à fonctionner ces derniers jours.

"L'établissement de l'hôpital a été coordonné et rendu possible grâce à l'entrée de travailleurs médicaux et d'équipements médicaux, notamment des médicaments, des lits, de la nourriture, de l'eau, des tentes, des équipements de premiers secours, des ventilateurs et des matériaux pour la construction de l'hôpital de campagne, via le point de passage de Kerem Shalom après des contrôles de sécurité", expose l'armée israélienne dans un communiqué. L'hôpital de campagne sera géré par 150 travailleurs humanitaires internationaux, et ses dizaines de lits pourront être utilisés pour des traitements médicaux d'urgence et de routine.

Armée israélienne

L'hôpital rejoint sept autres hôpitaux de campagne qui ont été établis dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Il est situé dans la zone de Deir al-Balah, qui sert à fournir une aide humanitaire aux habitants de Gaza temporairement évacués de la zone est de Rafah.