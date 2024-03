Après-guerre: un plan israélien prévoit une nouvelle Autorité palestinienne pour gouverner Gaza (Wall Street Journal)

Les responsables israéliens de la sécurité œuvrent à l'élaboration d'un plan de distribution d'aide à Gaza, qui pourrait éventuellement conduire à la création d'une nouvelle Autorité palestinienne dans la bande de Gaza, a rapporté jeudi le Wall Street Journal citant un responsable israélien et un autre arabe.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Un haut responsable israélien de la sécurité s'est entretenu avec des personnalités égyptiennes, émiratis et jordaniennes dans le but de mobiliser des hommes d'affaires et des dirigeants palestiniens, qui ne sont pas liés au Hamas, dans le but premier de superviser la distribution de l'aide sur le territoire. Celle-ci continuerait d'arriver par voie terrestre et maritime après une inspection israélienne, et serait transférée vers de grands entrepôts du centre de la bande de Gaza, où des Palestiniens la distribueront.

Selon le plan prévu, à la fin de la guerre, ces mêmes responsables recevraient un mandat pour gouverner, soutenus par des forces de sécurité financées par de riches pays arabes. Les pays du Golfe ont cependant déclaré qu’ils ne financeraient ce plan que si Israël accepte un processus visant à établir un État palestinien indépendant.

Politique Internationale

Un haut responsable israélien a déclaré que Gaza "serait dirigé par ceux qui ne veulent pas tuer d'Israéliens", tandis qu'un autre a estimé que "l'opposition farouche du Hamas au plan pourrait le rendre impossible". L'organisation terroriste se sent mise à l'écart et se dit également indignée par l'implication dans ce plan de Mohammed Dahlan, ancien haut responsable du Fatah. Benjamin Netanyahou serait lui aussi opposé à l'implication de Dahlan, l'Autorité palestinienne n’ayant jamais condamné les massacres du 7 octobre.